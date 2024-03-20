Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:43

Published Сегодня, 09:43

Modified Сегодня, 09:45

Updated Сегодня, 09:45

ТАСС: после очередного обстрела Белгорода пострадал подросток

ТАСС: после очередного обстрела Белгорода пострадал подросток

20 марта 2024, 09:43
Фото: Bel.ru
В Единой дежурно-диспетчерской службе города агентству сообщили, что во время обстрелов в городе есть пострадавшие. По предварительным данным, ранен подросток. Его сейчас везут в больницу.

В результате обстрела ВСУ Белгорода и Белгородского района 20 марта есть пострадавшие.

В 12:24 ТАСС сообщил со ссылкой на ЕДДС, что ранен один человек. «Предварительно, взрослый», — уточнили агентству.

Однако спустя несколько минут вышло сообщение о том, что пострадал подросток. Раненого везут в областную больницу.

Официальная информация о пострадавших и разрушениях пока не поступала.

Напомним, что время последней атаки ВСУ ПВО сбила 13 реактивных снарядов «Вампир». Произошло это около 11:30. В это же время над Белгородом и районом были слышны взрывы.

13 снарядов уничтожили в Белгородской области во время последней атаки ВСУ
Узнать подробнее
Читайте также:
13 снарядов уничтожили в Белгородской области во время последней атаки ВСУДорогу перекрыли в Белгороде после обстрела, движение автобусов измененоДым, дождь из осколков, выбитые окна: жилые районы Белгорода снова под атакой ВСУ
#Происшествия#Пострадавшие#Подросток#Новости Белгорода#Белгород#Алина Харина#Обстрел#Обстрел ВСУ
Подпишитесь
«Мы это сделаем». Путин пообещал обеспечить безопасность в Белгородской области
Сегодня, 10:57
Дым, дождь из осколков, выбитые окна: жилые районы Белгорода снова под атакой ВСУ
Сегодня, 09:11
В Белгороде могут увеличить штрафы для водителей автобусов, не соблюдающих график
Сегодня, 11:03
«ВкусВилл» временно отказался от доставки в Белгороде. А что с «Магнитом» и другими?
Сегодня, 07:37
Что сейчас происходит с девочкой, которую достали из-под завалов дома в Никольском?
Сегодня, 11:17
Есть погибший после обстрела Белгорода
Сегодня, 10:29
"