ТАСС: после очередного обстрела Белгорода пострадал подросток

Posted Сегодня, 09:43
Published Сегодня, 09:43
Modified Сегодня, 09:45
Updated Сегодня, 09:45
В результате обстрела ВСУ Белгорода и Белгородского района 20 марта есть пострадавшие.
В 12:24 ТАСС сообщил со ссылкой на ЕДДС, что ранен один человек. «Предварительно, взрослый», — уточнили агентству.
Однако спустя несколько минут вышло сообщение о том, что пострадал подросток. Раненого везут в областную больницу.
Официальная информация о пострадавших и разрушениях пока не поступала.
Напомним, что время последней атаки ВСУ ПВО сбила 13 реактивных снарядов «Вампир». Произошло это около 11:30. В это же время над Белгородом и районом были слышны взрывы.