Дорогу перекрыли в Белгороде после обстрела, движение автобусов изменено

Posted Сегодня, 09:32
Published Сегодня, 09:32
Modified Сегодня, 09:34
Updated Сегодня, 09:34
В Белгороде перекрыли улицу Макаренко после последнего обстрела. В связи с этим автобусы, проезжающие указанный участок, временно будут курсировать по другому маршруту.
Корректировки коснутся автобусов № 21, 121Р, 202, 18, 40, 37, 20, 115. Пока что они будут курсировать по маршруту Дзгоева — Энергетиков.
Взрывы раздались над Белгородом и Белгородским районом ближе к полудню 20 марта. Известно, что ПВО сбила 13 реактивных снарядов РСЗО «Вампир».