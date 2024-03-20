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Автобус

Дорогу перекрыли в Белгороде после обстрела, движение автобусов изменено

20 марта 2024, 09:32
Фото: 1MI
Автобус

В Белгороде после обстрела перекрыли движение на одной из дорог

Движение ограничено на улице Макаренко. Несколько автобусов временно будут курсировать по изменённому маршруту, предупредили в министерстве транспорта.

В Белгороде перекрыли улицу Макаренко после последнего обстрела. В связи с этим автобусы, проезжающие указанный участок, временно будут курсировать по другому маршруту.

Корректировки коснутся автобусов № 21, 121Р, 202, 18, 40, 37, 20, 115. Пока что они будут курсировать по маршруту Дзгоева — Энергетиков.

Взрывы раздались над Белгородом и Белгородским районом ближе к полудню 20 марта. Известно, что ПВО сбила 13 реактивных снарядов РСЗО «Вампир».

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