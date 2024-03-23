Из-за атаки дрона-камикадзе часть Тишанки Волоконовского района осталась без света

Posted Сегодня, 08:53
Published Сегодня, 08:53
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Updated Сегодня, 09:51
Согласно оперативной информации, Тишанка Волоконовского района подверглось атаке дрона-камикадзе. Повреждена линия электропередачи. Часть населённого пункта временно осталась без электроэнергии.Аварийные службы приступят к к работе после согласования с Минобороны.
Утром Белгород также попал под огонь ВСУ в очередной раз. В результате погиб мужчина, его жена доставлена в больницу с черепно-мозговой травмой. В общей сложности число раненых составило пять человек.