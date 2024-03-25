Семеро раненых, разрушены дома: Белгородская область остаётся под ударами ВСУ

В Белгородском районе по Журавлёвке ВСУ выпустили 22 артиллерийских снаряда. Обошлось без разрушений и пострадавших. В результате воздушной атаки в Разумном повреждены пять домов, надворная постройка и пять автомобилей, в Никольском — четыре дома, надворная постройка, гараж, производственное помещение и три авто. В Дубовом различные разрушения выявили в 10 частных домах, в двух многоэтажках, пяти надворных постройках, в гараже и пяти авто. В Таврово пострадали 16 домов, четыре надворных постройки и 11 автомобилей. Также различные повреждения зафиксированы в Беломестненском, Октябрьском, Яснозоренском, Новосадовском, Крутологском сельских поселениях. Обошлось без раненых среди мирных жителей.