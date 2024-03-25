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Published Сегодня, 12:05

Modified Сегодня, 12:07

Updated Сегодня, 12:07

Последствия обстрела Белгорода 24 марта

Семеро раненых, разрушены дома: Белгородская область остаётся под ударами ВСУ

25 марта 2024, 12:05
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Последствия обстрела Белгорода 24 марта

За сутки под удар ВСУ попали семь районов Белгородской области

Ранены семь человек. Пострадали частные дома и квартиры. Без последствий обошлось только в Корочанском районе. Сводку представил глава региона Вячеслав Гладков.

24 марта под обстрелы ВСУ попали семь районов Белгородской области. Пострадали семь человек. Разрушения зафиксировали в большей части обстрелянных населённых пунктов.

В Белгороде после воздушной атаки травмированы четыре человека. Разрушения выявили в 29 квартирах 14 МКД, 11 частных домах и в одном хозсубъекте. Помимо этого, повреждены 17 машин.

В Белгородском районе по Журавлёвке ВСУ выпустили 22 артиллерийских снаряда. Обошлось без разрушений и пострадавших. В результате воздушной атаки в Разумном повреждены пять домов, надворная постройка и пять автомобилей, в Никольском — четыре дома, надворная постройка, гараж, производственное помещение и три авто. В Дубовом различные разрушения выявили в 10 частных домах, в двух многоэтажках, пяти надворных постройках, в гараже и пяти авто. В Таврово пострадали 16 домов, четыре надворных постройки и 11 автомобилей. Также различные повреждения зафиксированы в Беломестненском, Октябрьском, Яснозоренском, Новосадовском, Крутологском сельских поселениях. Обошлось без раненых среди мирных жителей.

В Борисовском районе пострадал водитель сельхозпредприятия во время атаки беспилотника. Ещё один БПЛА атаковал окраину хутора Лозовая Рудка. Там обошлось без последствий.

Что касается Грайворонского горокруга, то там никто из мирных жителей за прошедшие сутки не пострадал. В Грайвороне и Мокрой Орловке повреждены два дома. В Головчино пострадал один дом, в Козинке — автомобиль, в Горьковском — девять домов, хозпостройка и гараж.

В селе Староселье Краснояружского района дрон атаковал инфраструктурный объект связи.

В Шебекинском горокруге в селе Муром пострадал мужчина. Ещё один пострадавший — из хутора Мухин.

Без последствий обошлось только в Корочанском районе. Там в селе Афанасово обнаружили два упавших БПЛА.

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