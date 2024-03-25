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Почти 1700 жилых помещений пострадали из-за обстрелов ВСУ за неделю в Белгороде

Почти 1700 жилых помещений пострадали из-за обстрелов ВСУ за неделю в Белгороде

25 марта 2024, 07:23
Фото: Мэрия Белгорода
Мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что за неделю в плане разрушений город прирос на 1669 пострадавших квартир. Восстановительные работы начнутся в скором времени.

По докладу мэра Валентина Демидова, всего в Белгороде в работе 2383 пострадавших из-за обстрелов объектов. Прирост за неделю — 1669 жилых помещений. Большая часть из них — это квартиры.

Восстановительные работы начинаются с остекления, закрытия тепловых контуров и починки балконов, позже начинаются общевосстановительные работы.

Осталось восстановить 3719 стеклянных изделий: 1902 балкона и 1818 окон. За неделю восстановили 25% от общего плана. Срок — до 31 марта. Что касается балконов, то здесь работы планируют завершить до 12 апреля.

В починке задействованы 24 подрядчика, дополнительно привлекли ещё десять.

Порядка 300 квартир нуждаются в отделке. До 15 мая работы хотят завершить полностью. В 159 жилых помещений доступ временно отсутствует — в мэрии не могут найти собственников.

Что касается автомобилей, то в работе у Белгорода 1147 повреждённых обстрелами объектов — с 12 марта прирост составил 1247 машин. Окончательный срок завершения работ — примерно середина мая.

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