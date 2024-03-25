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Разрушения после обстрела

«Мы в чём стояли, в том и бежали»: как белгородцы под обстрелами покидали свои дома

25 марта 2024, 06:45
Фото: 1MI
Разрушения после обстрела

Белгородцы, вынужденно покинувшие свои дома, вспомнили время под обстрелами ВСУ

Как белгородцы, вынужденно покинувшие свои дома, вспоминают жизнь в прифронтовом регионе? На этот вопрос постарались ответить те жители, которые в настоящее время размещены в пунктах временного размещения. Свои истории они рассказали журналисту «Коммерсанта».

Первой белгородкой, которая поделилась пережитым в регионе, оказалась жительница села Козинка Грайворонского округа. Она рассказала, что уехала с мужем, детьми и кошкой 15 марта. В ПВР они отправились на своём авто. Другим же её соседям не так повезло: их вывозили уже на бронированных автобусах.

Перед этим несколько часов ждали в подвале — сильно стреляли. Потом всё же рискнули и поехали сами. У нас была чёткая позиция: оставаться на земле предков до конца. Но стало уже невыносимо. О судьбе нашего дома ничего не известно. Наша кошечка — единственное, что удалось спасти.
жительница Козинки

Ещё одна жительница села подтвердила, что за 15 марта власти трижды пытались вывезти людей, для этого даже приезжал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Сразу всех забрать не удалось, поэтому она вместе с соседями около девяти часов провела в подвале, пока над их домом повис дрон ВСУ «Баба-яга». «Самые страшные часы в моей жизни», — делится воспоминаниями женщина.

Другой местный житель положил кота в рюкзак и уехал из округа на велосипеде 13 или 14 марта — уже тогда в населённом пункте не было света и газа. Несмотря на это, в селе всё ещё находятся мирные жители: они не захотели покидать свои дома.

В ПВР также находятся жители Белгорода. Женщина с четырёхлетним сыном уехала из областного центра 14 марта, поскольку обломки ракет падали рядом с их домом.

Два дня мы сидели с сыном в тамбуре квартиры. Ребёнку ни свежего воздуха, ни спокойствия. Он уже адаптировался, у него тут много друзей, ему здесь нравится.
жительница Белгорода

Вернуться ли белгородцы в свои дома, неизвестно: «Моего дома больше нет. У меня сын в Подмосковье — поеду к нему. А остальные не знают, что дальше делать. Какие тут планы… Мы в чём стояли, в том и бежали».

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#Белгородская область#Новости Белгорода#Белгород#Грайворонский горокруг#Обстрел#Козинка#СВО#Эвакуированные#Обстрел ВСУ#Александра Склярова
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