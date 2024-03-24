Что касается Патрика Ланкастера, он и раньше приезжал в регион. Так, в октябре 2022 года он побывал на месте пострадавшего от атаки ВСУ дома на улице Губкина в Белгороде. Тогда же он заявил, что западные СМИ намеренно замалчивают обстрелы столицы приграничного региона. Летом 2023 года американский журналист побывал в Шебекино и пообщался с решившимися остаться в городе местными жителями.