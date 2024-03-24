Приехавший снимать сюжет о Белгороде американский журналист Ланкастер застал обстрел

Posted Сегодня, 17:43
Published Сегодня, 17:43
Modified Сегодня, 17:45
Updated Сегодня, 17:45
В Белгород приехал журналист и ветеран Военно-морских сил США Патрик Ланкастер. Известно, что он уже застал один из обстрелов. В его Telegram-канале появилось видео о том, как он вместе с другими людьми ждёт в подвале, когда закончится атака ВСУ.
«Как только я прибыл в Белгород, чтобы показать вам атаки украинских вооружённых сил по мирным районам, произошёл очередной обстрел», — прокомментировал видео Ланкастер.
Запись опубликована вечером 24 марта. Тогда же Белгород и Белгородский район попали под очередной обстрел. Его итогом стали четверо раненых мирных жителей, многочисленные разрушения в частных домах и МКД, повреждённые авто.
Что касается Патрика Ланкастера, он и раньше приезжал в регион. Так, в октябре 2022 года он побывал на месте пострадавшего от атаки ВСУ дома на улице Губкина в Белгороде. Тогда же он заявил, что западные СМИ намеренно замалчивают обстрелы столицы приграничного региона. Летом 2023 года американский журналист побывал в Шебекино и пообщался с решившимися остаться в городе местными жителями.