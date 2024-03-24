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Posted Сегодня, 17:23

Published Сегодня, 17:23

Modified Сегодня, 17:26

Updated Сегодня, 17:26

Последствия обстрела Белгорода 24 марта

Что известно о разрушениях после нового обстрела Белгорода?

24 марта 2024, 17:23
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Последствия обстрела Белгорода 24 марта

Дома, авто и мастерская художника повреждены от нового обстрела Белгорода

Всего разрушения выявлены в семи частных домах, в 22 квартирах. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, проблем с восстановлением возникнуть не должно. Разрушения также есть в Белгородском районе — в Никольском и Таврово.

В Белгороде в результате новой атаки ВСУ разрушения есть в 22 квартирах семи многоквартирных домов, а также в семи частных домах. Повреждены 11 машин и один хозсубъект.

Как заявил губернатор Вячеслав Гладков, строители уже закрывают тепловой контур по временной схеме. Проблем с восстановлением возникнуть не должно.

Один из обломков попал в мастерскую художника Григория Новикова. Сам они приехал на рабочее место прямо перед тем, как начался обстрел. Художник не пострадал.

Кроме того, после прилёта в Белгороде в поле вспыхнула сухая трава. Пожар уже потушили.

Последствия обстрела есть и в Белгородском районе. В Никольском задело частный дом — повреждена крыша. Кроме того, пострадал автомобиль. В Таврово повреждены крыши двух частных домов.

24 марта взрывы в Белгороде раздались примерно в 17:50. ВСУ атаковали город из РСЗО «Вампир»: сбито 22 снаряда. Ранены четыре человека — трое мужчин и женщина.

Последствия обстрела Белгорода 24 мартаПоследствия обстрела Белгорода 24 марта
Последствия обстрела Белгорода 24 мартаПоследствия обстрела Белгорода 24 марта
Последствия обстрела Белгорода 24 мартаПоследствия обстрела Белгорода 24 марта
Последствия обстрела Белгорода 24 мартаПоследствия обстрела Белгорода 24 марта
Последствия обстрела Белгорода 24 мартаПоследствия обстрела Белгорода 24 марта
Художник Григорий Новиков и губернатор Вячеслав Гладков после обстрелаХудожник Григорий Новиков и губернатор Вячеслав Гладков после обстрела
Последствия обстрела Белгорода 24 мартаПоследствия обстрела Белгорода 24 марта
Последствия обстрела Белгорода 24 мартаПоследствия обстрела Белгорода 24 марта
Последствия обстрела Белгорода 24 марта
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Общежитие вуза и дом пострадали от нового обстрела Белгорода, в городе виден дым
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