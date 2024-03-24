Что известно о разрушениях после нового обстрела Белгорода?

Дома, авто и мастерская художника повреждены от нового обстрела Белгорода

Всего разрушения выявлены в семи частных домах, в 22 квартирах. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, проблем с восстановлением возникнуть не должно. Разрушения также есть в Белгородском районе — в Никольском и Таврово.