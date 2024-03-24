Что известно о разрушениях после нового обстрела Белгорода?

Posted Сегодня, 17:23
Published Сегодня, 17:23
Modified Сегодня, 17:26
Updated Сегодня, 17:26
В Белгороде в результате новой атаки ВСУ разрушения есть в 22 квартирах семи многоквартирных домов, а также в семи частных домах. Повреждены 11 машин и один хозсубъект.
Как заявил губернатор Вячеслав Гладков, строители уже закрывают тепловой контур по временной схеме. Проблем с восстановлением возникнуть не должно.
Один из обломков попал в мастерскую художника Григория Новикова. Сам они приехал на рабочее место прямо перед тем, как начался обстрел. Художник не пострадал.
Кроме того, после прилёта в Белгороде в поле вспыхнула сухая трава. Пожар уже потушили.
Последствия обстрела есть и в Белгородском районе. В Никольском задело частный дом — повреждена крыша. Кроме того, пострадал автомобиль. В Таврово повреждены крыши двух частных домов.
24 марта взрывы в Белгороде раздались примерно в 17:50. ВСУ атаковали город из РСЗО «Вампир»: сбито 22 снаряда. Ранены четыре человека — трое мужчин и женщина.