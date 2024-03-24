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Published Сегодня, 12:25

Modified Сегодня, 12:29

Updated Сегодня, 12:29

Мужчина пострадал во время атаки ВСУ на окраину села под Белгородом

Мужчина пострадал во время атаки ВСУ на окраину села под Белгородом

24 марта 2024, 12:25
Фото: Bel.ru
Под обстрелом ВСУ оказалась окраина села Муром Шебекинского горокруга. Пострадал мирный житель. Есть разрушения. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

24 марта ВСУ обстреляли окраину села Муром Шебекинского горокруга. Пострадал мирный житель. В момент прилёта мужчина находился в саду. У него осколочные ранения головы, ног и поясничной области. Бригада скорой отвезла раненого в городскую больницу №2. Пострадавшему оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Помимо этого, в селе была повреждена кровля хозпостройки.

На месте сейчас работают оперативные службы.

Напомним, что вечером 23 марта над Белгородом сбили 19 снарядов из РСЗО «Вампир».

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#Происшествия#Пострадавшие#Белгород#Вячеслав Гладков#Алина Харина#Шебекинский горокруг#Разрушения#Обстрел ВСУ
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