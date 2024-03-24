Мужчина пострадал во время атаки ВСУ на окраину села под Белгородом

Posted Сегодня, 12:25
Published Сегодня, 12:25
Modified Сегодня, 12:29
Updated Сегодня, 12:29
24 марта ВСУ обстреляли окраину села Муром Шебекинского горокруга. Пострадал мирный житель. В момент прилёта мужчина находился в саду. У него осколочные ранения головы, ног и поясничной области. Бригада скорой отвезла раненого в городскую больницу №2. Пострадавшему оказывают всю необходимую медицинскую помощь.
Помимо этого, в селе была повреждена кровля хозпостройки.
На месте сейчас работают оперативные службы.
Напомним, что вечером 23 марта над Белгородом сбили 19 снарядов из РСЗО «Вампир».