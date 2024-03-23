За сутки в Белгороде из-за обстрела пострадали 276 квартир в 29 МКД

Posted Сегодня, 16:33
Published Сегодня, 16:33
Modified Сегодня, 16:35
Updated Сегодня, 16:35
Губернатор Вячеслав Гладков уточнил информацию о разрушениях при вчерашнем обстреле Белгорода. В городе пострадали дома, автомобили и ряд других объектов.
В результате атак ВСУ разрушения выявили в 276 квартирах 29 МКД, десяти частных домовладениях, в пяти социальных объектах и семи хозсубъектах. Также повреждены 127 автомобилей и две хозяйственные постройки.
При обстреле погибла местная жительница. В момент прилёта на выгуливала своих собак. Пострадали три человека. Им оказывают необходимую медицинскую помощь.
Напомним, сегодня при обстреле города погиб мужчина. Трагедия произошла в квартире на улице Шаландина. Дом после прилёта получил повреждения на первом и втором этаже. Также при атаке ВСУ задело другие дома, автомобили и бизнес-центр.