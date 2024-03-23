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Published Сегодня, 16:33

Modified Сегодня, 16:35

Updated Сегодня, 16:35

Последствия обстрела Белгорода 22 марта

За сутки в Белгороде из-за обстрела пострадали 276 квартир в 29 МКД

23 марта 2024, 16:33
Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова
Последствия обстрела Белгорода 22 марта

Гладков рассказал подробности о разрушениях после обстрела Белгорода

Губернатор Вячеслав Гладков назвал масштабы разрушений в Белгороде после обстрелов в период с 7:00 22 марта до 7:00 23 марта. Помимо квартир пострадали частные дома, автомобили и ряд других объектов.
Сюжет
Обстрел

Губернатор Вячеслав Гладков уточнил информацию о разрушениях при вчерашнем обстреле Белгорода. В городе пострадали дома, автомобили и ряд других объектов.

В результате атак ВСУ разрушения выявили в 276 квартирах 29 МКД, десяти частных домовладениях, в пяти социальных объектах и семи хозсубъектах. Также повреждены 127 автомобилей и две хозяйственные постройки.

При обстреле погибла местная жительница. В момент прилёта на выгуливала своих собак. Пострадали три человека. Им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Напомним, сегодня при обстреле города погиб мужчина. Трагедия произошла в квартире на улице Шаландина. Дом после прилёта получил повреждения на первом и втором этаже. Также при атаке ВСУ задело другие дома, автомобили и бизнес-центр.

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#Белгородская область#Происшествия#Погибшие#Белгород#Наталья Корявых#Вячеслав Гладков#Обстрел#Разрушения#Обстрел ВСУ
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