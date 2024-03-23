После утреннего обстрела в Белгорода есть погибший и пять пострадавших

В ходе утреннеё атаки ВСУ Белгорода, согласно оперативной информации, в одном из МКД города обрушились три балкона. В момент происшествия в одной из квартир находилась супружеская пара. Мужчина умер на месте от полученных ранений, а женщину доставили в горбольницу №2. У неё закрытая черепно-мозговая травма.