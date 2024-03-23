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Разрушения

После утреннего обстрела в Белгорода есть погибший и пять пострадавших

23 марта 2024, 06:43
Фото: Соцсети Вячеслава Гладкова
Разрушения
Атака ВСУ в Белгороде привела к разрушению трёх балконов в одном из домов. В результате чего один человек погиб. Супруга погибшего получила черепно-мозговую травму. Ещё четверо пострадали от осколков и других повреждений.
Сюжет
Пожар

В ходе утреннеё атаки ВСУ Белгорода, согласно оперативной информации, в одном из МКД города обрушились три балкона. В момент происшествия в одной из квартир находилась супружеская пара. Мужчина умер на месте от полученных ранений, а женщину доставили в горбольницу №2. У неё закрытая черепно-мозговая травма.

Также имеется ещё четверо пострадавших из числа мирных жителей. Женщина с осколочным ранением грудной клетки, один мужчина с закрытой черепно-мозговой травмой и двое мужчин с контузией и баротравмой.

РазрушенияРазрушения
РазрушенияРазрушения
Разрушения
Фото: Соцсети Вячеслава Гладкова
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