После утреннего обстрела в Белгорода есть погибший и пять пострадавших

Posted Сегодня, 06:43
Published Сегодня, 06:43
Modified Сегодня, 06:59
Updated Сегодня, 06:59
В ходе утреннеё атаки ВСУ Белгорода, согласно оперативной информации, в одном из МКД города обрушились три балкона. В момент происшествия в одной из квартир находилась супружеская пара. Мужчина умер на месте от полученных ранений, а женщину доставили в горбольницу №2. У неё закрытая черепно-мозговая травма.
Также имеется ещё четверо пострадавших из числа мирных жителей. Женщина с осколочным ранением грудной клетки, один мужчина с закрытой черепно-мозговой травмой и двое мужчин с контузией и баротравмой.
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