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Последствия обстрелов

Погибшие и раненые: последствия ночного и утреннего обстрела ВСУ Белгородчины

23 марта 2024, 05:51
Фото: 1MI
Последствия обстрелов
В результате ночных атак беспилотников в Старооскольском округе пострадавших нет. В Чернянском районе — один погибший и два раненых. Во время утреннего обстрела Белгорода предварительно погиб один человек, есть пострадавшие, точное количество которых пока неизвестны.

Согласно оперативным данным, ночью беспилотники ВСУ атаковали Старооскольский горокруг и Чернянский район. В Старооскольском округе обошлось без пострадавших и жертв. В Чернянском районе — один погиб, двое оказались ранены.

В ходе утреннего обстрела Белгорода также есть пострадавшие. Подробности на данный момент всё ещё неизвестны. В областном центре повреждены ИЖС, МКД.

Утром в ходе обстрела погиб белгородец. Это произошло на улице Шаландина после раздавшегося взрыва. Повреждены первый и второй этаж дома.

Во время обстрела Белгорода после взрыва в доме на улице Шаландина в квартире погиб мужчина, сообщили очевидцы. Дом после прилёта получил повреждения на первом и втором этаже.

Согласно данным Baza сообщает, что погибшему мужчине было 63 года. К тому же, ранена его жена 55 лет. Вероятно, есть несколько пострадавших на Корочанской.

Мужчина погиб в квартире после прилёта снаряда в МКД в Белгороде
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