Погибшие и раненые: последствия ночного и утреннего обстрела ВСУ Белгородчины

Posted Сегодня, 05:51
Published Сегодня, 05:51
Modified Сегодня, 06:08
Updated Сегодня, 06:08
Согласно оперативным данным, ночью беспилотники ВСУ атаковали Старооскольский горокруг и Чернянский район. В Старооскольском округе обошлось без пострадавших и жертв. В Чернянском районе — один погиб, двое оказались ранены.
В ходе утреннего обстрела Белгорода также есть пострадавшие. Подробности на данный момент всё ещё неизвестны. В областном центре повреждены ИЖС, МКД.
Утром в ходе обстрела погиб белгородец. Это произошло на улице Шаландина после раздавшегося взрыва. Повреждены первый и второй этаж дома.
Во время обстрела Белгорода после взрыва в доме на улице Шаландина в квартире погиб мужчина, сообщили очевидцы. Дом после прилёта получил повреждения на первом и втором этаже.
Согласно данным Baza сообщает, что погибшему мужчине было 63 года. К тому же, ранена его жена 55 лет. Вероятно, есть несколько пострадавших на Корочанской.