Погибшие и раненые: последствия ночного и утреннего обстрела ВСУ Белгородчины

В результате ночных атак беспилотников в Старооскольском округе пострадавших нет. В Чернянском районе — один погибший и два раненых. Во время утреннего обстрела Белгорода предварительно погиб один человек, есть пострадавшие, точное количество которых пока неизвестны.

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