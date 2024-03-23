Взрывы утром над Белгородом: появляется информация о разрушениях в городе

Posted Сегодня, 04:48
Published Сегодня, 04:48
Modified Сегодня, 04:58
Updated Сегодня, 04:58
В субботу утром, в 7 часов, белгородцев разбудили звуки взрывов. В это время сработала система ПВО. Объявили ракетную опасность. Читатели Бел.Ру сообщили о следах в небе и задымлениях.
Поступила информация о возгораниях и разрушениях жилых объектов. На видео улица Николая Чумичёва.
Также предположительный пожар на улице Корочанской.
Загоревшийся частный дом на данный момент уже потушили.
Последствия есть и на улице Шаландина.
На Преображенской.
На улице Победы, 69 повреждён девятиэтажный дом.
На той же улице, а районе «Ленты» местная жительница сообщила о выбитых стёклах и посечённом балконе.
В результате взрывов над Белгородом пострадал также и бизнес-центр «Монблан». Атака на Белгород произошла в семь утра. Приходят сообщения об одном погибшем.