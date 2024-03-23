Взрывы утром над Белгородом: появляется информация о разрушениях в городе

В субботу утром, в 7 часов, произошли взрывы над Белгородом, что привело к пожарам и разрушениям жилых объектов. Есть информация о выбитых стёклах, посечённых и разрушенных фасадах. Возникновение пожаров.

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