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Разрушения

Взрывы утром над Белгородом: появляется информация о разрушениях в городе

23 марта 2024, 04:48
Фото: Bel.ru
Разрушения
В субботу утром, в 7 часов, произошли взрывы над Белгородом, что привело к пожарам и разрушениям жилых объектов. Есть информация о выбитых стёклах, посечённых и разрушенных фасадах. Возникновение пожаров.

В субботу утром, в 7 часов, белгородцев разбудили звуки взрывов. В это время сработала система ПВО. Объявили ракетную опасность. Читатели Бел.Ру сообщили о следах в небе и задымлениях.

Последствия после взрывов над БелгородомПоследствия после взрывов над Белгородом
Последствия после взрывов над БелгородомПоследствия после взрывов над Белгородом
Последствия после взрывов над БелгородомПоследствия после взрывов над Белгородом
Последствия после взрывов над БелгородомПоследствия после взрывов над Белгородом
Последствия после взрывов над БелгородомПоследствия после взрывов над Белгородом
Последствия после взрывов над Белгородом
Фото: Bel.ru

Поступила информация о возгораниях и разрушениях жилых объектов. На видео улица Николая Чумичёва.

Также предположительный пожар на улице Корочанской.

Возгорание жилого домаВозгорание жилого дома
Возгорание жилого дома

Загоревшийся частный дом на данный момент уже потушили.

Последствия есть и на улице Шаландина.

ШаландинаШаландина
ШаландинаШаландина
ШаландинаШаландина
Шаландина

На Преображенской.

На улице Победы, 69 повреждён девятиэтажный дом.

На той же улице, а районе «Ленты» местная жительница сообщила о выбитых стёклах и посечённом балконе.

Улица ПобедыУлица Победы
Улица ПобедыУлица Победы
Улица ПобедыУлица Победы
Улица Победы

В результате взрывов над Белгородом пострадал также и бизнес-центр «Монблан». Атака на Белгород произошла в семь утра. Приходят сообщения об одном погибшем.

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