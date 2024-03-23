Утром над Белгородом сбили 11 «Вампиров»

Posted Сегодня, 06:21
Published Сегодня, 06:21
Modified Сегодня, 06:35
Updated Сегодня, 06:35
Минобороны РФ сообщает, что околок семи утра пресечена попытка атаки ВСУ по объектам на территории России с применением реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир». Всего уничтожено 11 реактивных снарядов.
рано утром над Белгородом раздались громкие взрывы. Сработала система оповещения населения, объявили ракетную опасность. В небе остались следы, на земле — разрушения, столпы дыма, пострадавшие мирные жители.