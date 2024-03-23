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Работа ПВО

Утром над Белгородом сбили 11 «Вампиров»

23 марта 2024, 06:21
Фото: 1MI
Работа ПВО

Минобороны РФ сообщает об отражении атаки ВСУ на Белгород 11 снарядами

В Минобороне РФ рассказали, что в семь часов утра над Белгородом система ПВО уничтожила 11 целей, выпущенных из РСЗО RM-70 «Вампир»

Минобороны РФ сообщает, что околок семи утра пресечена попытка атаки ВСУ по объектам на территории России с применением реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир». Всего уничтожено 11 реактивных снарядов.

рано утром над Белгородом раздались громкие взрывы. Сработала система оповещения населения, объявили ракетную опасность. В небе остались следы, на земле — разрушения, столпы дыма, пострадавшие мирные жители.

Взрывы утром над Белгородом: появляется информация о разрушениях в городе
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