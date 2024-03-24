Водитель сельхозпредприятия пострадал при атаке беспилотника на белгородское село

Posted Сегодня, 12:55
Published Сегодня, 12:55
Modified Сегодня, 12:57
Updated Сегодня, 12:57
Атаке БПЛА ВСУ 24 марта подверглось село Цаповка Борисовского района. Беспилотник сбросил взрывное устройство на машину, пострадал водитель сельскохозяйственного предприятия. Во время воздушной атаки водитель разгружал машину.
У пострадавшего осколочные ранения рук и ног. Бригада скорой доставила его в городскую больницу №2. Мужчине оказывают всю необходимую помощь.
Напомним, что сегодня, 24 марта, под обстрелом также оказалась окраина села Муром Шебекинского горокруга. Пострадал местный житель.