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Published Сегодня, 12:55

Modified Сегодня, 12:57

Updated Сегодня, 12:57

Водитель пострадал при атаке беспилотника на автомобиль в белгородском селе

Водитель сельхозпредприятия пострадал при атаке беспилотника на белгородское село

24 марта 2024, 12:55
Фото: Изображение Midjourney

Водитель пострадал при атаке беспилотника на автомобиль в белгородском селе

БПЛА сбросил взрывное устройство на машину в селе Борисовского района. В этот момент водитель сельхозпредприятия разгружал авто. Мужчину доставили в больницу, сообщил Вячеслав Гладков.

Атаке БПЛА ВСУ 24 марта подверглось село Цаповка Борисовского района. Беспилотник сбросил взрывное устройство на машину, пострадал водитель сельскохозяйственного предприятия. Во время воздушной атаки водитель разгружал машину.

У пострадавшего осколочные ранения рук и ног. Бригада скорой доставила его в городскую больницу №2. Мужчине оказывают всю необходимую помощь.

Напомним, что сегодня, 24 марта, под обстрелом также оказалась окраина села Муром Шебекинского горокруга. Пострадал местный житель.

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#Происшествия#Пострадавшие#Борисовский район#Беспилотник#Белгород#Вячеслав Гладков#Алина Харина
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