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Posted Сегодня, 20:22

Published Сегодня, 20:22

Modified Сегодня, 21:43

Updated Сегодня, 21:43

Рисунок нейросети по запросу «Взрыв»

Взрыв видели в окно: последствия очередного удара ВСУ по Белгороду

23 марта 2024, 20:22
Фото: Изображение Midjourney
Рисунок нейросети по запросу «Взрыв»

В Белгороде выявили новые разрушения после очередной атаки ВСУ

Поздно вечером 23 марта снова нанесли удар из РСЗО по Белгороду. Поступаю первые данные о разрушениях: судя по всему, без последствий не обошлось.
Сюжет
Обстрел

Первые видео прилёта стали появляться через несколько минут после того, как стихли сирены. На кадрах видно, как снаряд или его осколки падают в черте города, после чего вверх поднимается столб пламени.

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Видео: соцсети

Опустившаяся на Белгород темнота, вероятно, не позволяет местным жителям обнаружить больше разрушений и зафиксировать их на камеру. Тем не менее, первые последствия уже заметили: после обстрела повредилась постройка в частном секторе. Вероятно, это район Дубового.

Фото: соцсети

В скором времени власти должны сообщить официальную информацию о возможных последствиях очередного обстрела города. В Сети также публикуют данные о пострадавших: по данным ряда СМИ, ранило двух человек. На данный момент эти сведения не подтверждены.

Это второй обстрел Белгорода ВСУ за последние сутки.

За сутки в Белгороде из-за обстрела пострадали 276 квартир в 29 МКД
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