Взрыв видели в окно: последствия очередного удара ВСУ по Белгороду

Posted Сегодня, 20:22
Published Сегодня, 20:22
Modified Сегодня, 21:43
Updated Сегодня, 21:43
Первые видео прилёта стали появляться через несколько минут после того, как стихли сирены. На кадрах видно, как снаряд или его осколки падают в черте города, после чего вверх поднимается столб пламени.
Опустившаяся на Белгород темнота, вероятно, не позволяет местным жителям обнаружить больше разрушений и зафиксировать их на камеру. Тем не менее, первые последствия уже заметили: после обстрела повредилась постройка в частном секторе. Вероятно, это район Дубового.
В скором времени власти должны сообщить официальную информацию о возможных последствиях очередного обстрела города. В Сети также публикуют данные о пострадавших: по данным ряда СМИ, ранило двух человек. На данный момент эти сведения не подтверждены.
Это второй обстрел Белгорода ВСУ за последние сутки.