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Published Сегодня, 04:30

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Updated Сегодня, 04:32

ВСУ атаковали Белгородскую область из РСЗО «Вампир»

Что сбили в небе над Белгородской областью во время ночной атаки ВСУ?

26 марта 2024, 04:30
Фото: Изображение Midjourney

ВСУ атаковали Белгородскую область из РСЗО «Вампир»

Сработала система ПВО. Сбито 13 снарядов, уточнили в Минобороны РФ. Как ранее стало известно, в результате ночной атаки есть пострадавшие.
Сюжет
Пво

Белгородскую область вновь атаковали из РСЗО RM-70 «Вампир». Произошло это минувшей ночью: первые взрывы раздались в районе 03:20.

Сработала система ПВО. Сбито 13 реактивных снарядов. Это первая за долгое время ночная атака ВСУ на регион.

В результате обстрела пострадали два человека — мужчины в Дубовом. Их уже направили в горбольницу № 2 Белгорода. Разрушения выявили в 20 частных домах и одной хозпостройке.

Ранее в Белгороде и Белгородском районе объявляли ракетную опасность. Сейчас её уже отменили.

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