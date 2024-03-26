Что сбили в небе над Белгородской областью во время ночной атаки ВСУ?

Posted Сегодня, 04:30
Published Сегодня, 04:30
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Updated Сегодня, 04:32
Белгородскую область вновь атаковали из РСЗО RM-70 «Вампир». Произошло это минувшей ночью: первые взрывы раздались в районе 03:20.
Сработала система ПВО. Сбито 13 реактивных снарядов. Это первая за долгое время ночная атака ВСУ на регион.
В результате обстрела пострадали два человека — мужчины в Дубовом. Их уже направили в горбольницу № 2 Белгорода. Разрушения выявили в 20 частных домах и одной хозпостройке.
Ранее в Белгороде и Белгородском районе объявляли ракетную опасность. Сейчас её уже отменили.