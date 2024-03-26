«Тревожная выдалась ночь»: Гладков рассказал о последствиях атаки ВСУ на Белгород

Posted Сегодня, 04:23
Published Сегодня, 04:23
Modified Сегодня, 04:25
Updated Сегодня, 04:25
Двое мужчин ранены в Дубовом в результате ночной атаки ВСУ. Оба получили черепно-мозговые травмы. Кроме того, у одного из пострадавших вдобавок открытая рана виска и слепое проникающее осколочное ранение живота.
Пострадавших доставили в горбольницу № 2 Белгорода. Врачи оказали им необходимую помощь.
Последствия на земле тоже выявили в Дубовом. Разрушения есть в 20 частных домах и одной хозпостройке. Подомовой обход для регистрации последствий обстрела продолжится.
Взрывы над Белгородом и Белгородским районом прогремели примерно в 03:20. Действовала ракетная опасность, сейчас её уже отменили.
Добавим, что накануне, 25 марта, в Белгороде впервые за долгое время выдался день без обстрелов. Однако вторник начался громко.
«Тревожная у нас с вами выдалась ночь. Давно не было ночных атак на город Белгород», — прокомментировал ситуацию глава региона.