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Posted Сегодня, 04:23

Published Сегодня, 04:23

Modified Сегодня, 04:25

Updated Сегодня, 04:25

Разрушения в доме после обстрела

«Тревожная выдалась ночь»: Гладков рассказал о последствиях атаки ВСУ на Белгород

26 марта 2024, 04:23
Фото: «Белгород № 1»
Разрушения в доме после обстрела

Два человека пострадали в результате ночного обстрела Белгорода и района

Оба мужчины пострадали в Дубовом. Их госпитализировали. Разрушения есть в 20 частных домах. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Двое мужчин ранены в Дубовом в результате ночной атаки ВСУ. Оба получили черепно-мозговые травмы. Кроме того, у одного из пострадавших вдобавок открытая рана виска и слепое проникающее осколочное ранение живота.

Пострадавших доставили в горбольницу № 2 Белгорода. Врачи оказали им необходимую помощь.

Последствия на земле тоже выявили в Дубовом. Разрушения есть в 20 частных домах и одной хозпостройке. Подомовой обход для регистрации последствий обстрела продолжится.

Взрывы над Белгородом и Белгородским районом прогремели примерно в 03:20. Действовала ракетная опасность, сейчас её уже отменили.

Добавим, что накануне, 25 марта, в Белгороде впервые за долгое время выдался день без обстрелов. Однако вторник начался громко.

«Тревожная у нас с вами выдалась ночь. Давно не было ночных атак на город Белгород», — прокомментировал ситуацию глава региона.

Разрушения в доме после обстрелаРазрушения в доме после обстрела
Разрушения в доме после обстрела Разрушения в доме после обстрела
Разрушения в доме после обстрела Разрушения в доме после обстрела
Разрушения в доме после обстрела Разрушения в доме после обстрела
Разрушения в доме после обстрелаРазрушения в доме после обстрела
Разрушения в доме после обстрела
Фото: «Белгород № 1»
В этот раз не по расписанию: над Белгородом прогремели ночные взрывы
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