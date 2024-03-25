«Меры работают»: от атак ВСУ в Белгороде пострадало 10 автобусов, люди успели выйти

За последний период обстрелов в Белгороде пострадало как минимум 10 автобусов. Однако, как сообщили на оперсовещаниии правительства Белгородской области, все они на тот момент были уже пустые. Пассажиры успевали покинуть транспортное средства и укрыться в безопасных местах.