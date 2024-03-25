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Автобусы

«Меры работают»: от атак ВСУ в Белгороде пострадало 10 автобусов, люди успели выйти

25 марта 2024, 07:33
Фото: 1MI
Автобусы

В Белгороде при обстрелах пострадало 10 единиц общественного транспорта

В Белгороде за последний период обстрелов пострадало 10 автобусов, но все они были пустыми, так как пассажиры успели покинуть транспортные средства и укрыться в безопасных местах. Вячеслав Гладков назвал это примером того, что принятые меры безопасности работают.

За последний период обстрелов в Белгороде пострадало как минимум 10 автобусов. Однако, как сообщили на оперсовещаниии правительства Белгородской области, все они на тот момент были уже пустые. Пассажиры успевали покинуть транспортное средства и укрыться в безопасных местах.

«Если раньше спрашивали и говорили, зачем останавливаются автобусы [во время ракетной опасности], нам не нравится стоять, то на сегодняшний день этих вопросов нет. Автобус остановился, люди вышли, спрятались в укрытии. Принятые меры работают», — сказал Вячеслав Гладков.

Так, при обстреле Белгорода в субботу водитель автобуса, следуя указаниям, высадил пассажиров рядом с ближайшим укрытием. Стёкла автобуса разбились, но никто из пассажиров не получил травм. Люди успели зайти в укрытие.

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