Из-за сложившейся обстановки в Белгороде увеличат количество модульных укрытий на улицах города. На данный момент подготовлено 100 модульных конструкций, которые сегодня доставят в наиболее небезопасные районы. Уже установлено несколько из них. В парке Южный — на аллее рядом с детской площадкой; вблизи рынка «Салют»; около спорткомплекса Хоркиной и на противоположной стороне от него, а также три укрытия на территории медицинских учреждений.