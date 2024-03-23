Posted Сегодня, 09:48
Published Сегодня, 09:48
Modified Сегодня, 09:50
Updated Сегодня, 09:50
Из-за сложившейся обстановки в Белгороде увеличат количество модульных укрытий на улицах города. На данный момент подготовлено 100 модульных конструкций, которые сегодня доставят в наиболее небезопасные районы. Уже установлено несколько из них. В парке Южный — на аллее рядом с детской площадкой; вблизи рынка «Салют»; около спорткомплекса Хоркиной и на противоположной стороне от него, а также три укрытия на территории медицинских учреждений.
Изменили также порядок установки контроллёров домофонов. В первую очередь ими обеспечат те микрорайоны и МКД, которые находятся в зоне обстрела.
Под огонь ВСУ сегодня также попала Тишанка Волоконовского района, которую атаковал дрон-камикадзе. Некоторые дома остались без света.