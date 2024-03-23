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Модульные укрытия

В Белгороде увеличат количество модульных укрытий на улицах города

23 марта 2024, 09:48
Фото: Татьяна Лукащева / Bel.ru
Модульные укрытия
Усиливается работа по установке защитных сооружений в городе Белгород. Уже установлено 100 модульных конструкций. В парке Южный, у рынка «Салют», у спорткомплекса Хоркиной и на территории медицинских учреждений. Расположение выбирали исходя из того, какие зоны более подвержены обстрелам.

Из-за сложившейся обстановки в Белгороде увеличат количество модульных укрытий на улицах города. На данный момент подготовлено 100 модульных конструкций, которые сегодня доставят в наиболее небезопасные районы. Уже установлено несколько из них. В парке Южный — на аллее рядом с детской площадкой; вблизи рынка «Салют»; около спорткомплекса Хоркиной и на противоположной стороне от него, а также три укрытия на территории медицинских учреждений.

Изменили также порядок установки контроллёров домофонов. В первую очередь ими обеспечат те микрорайоны и МКД, которые находятся в зоне обстрела.

Под огонь ВСУ сегодня также попала Тишанка Волоконовского района, которую атаковал дрон-камикадзе. Некоторые дома остались без света.

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#Белгородская область#Белгородский район#Детская площадка#Новости Белгорода#Медицинские учреждения#Белгород#Обстрел#Татьяна Лукащева#Защитные сооружения#Взрывы#Модульные конструкции#Бои на границе Белгородской области
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