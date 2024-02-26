Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:10

Published Сегодня, 08:10

Modified Сегодня, 08:11

Updated Сегодня, 08:11

В Белгороде комиссия не приняла 126 модульных укрытий

Нет окраски и надписей: какие претензии возникли к укрытиям в Белгороде

26 февраля 2024, 08:10
Фото: мэрия Белгорода

В Белгороде комиссия не приняла 126 модульных укрытий

В ходе оперсовещания мэр областного центра Валентин Демидов доложил об установке защитных сооружений на территории города. По его словам, по итогам комиссионного обследования специалисты не приняли 126 конструкций.
Сюжет
МЧС

По данным Демидова, на сегодняшний день на территории Белгорода защитные сооружения установлены на 425 остановках общественного транспорта, на 200 — это защитные железобетонные модули, на 153 — блоки ФБС и на 73 — мешки песком.

Градоначальник добавил, что места установки конструкций были согласованы с региональным управлением МЧС. Их также проинспектировала специальная комиссия. По итогам объезда специалисты не приняли 126 объектов.

Претензии были к форме сооружения, высоте, расположению входа. Также были приняты замечания к отсутствию окраски конструкций и надписей по трафарету (58 штук). В большей части замечания устранены. Осталось выполнить работы на 48 объектах.
Валентин Демидов

Мэр также отметил, что в связи с тем, что конструкции в виде мешков с песком относительно недолговечны, в настоящее время принято решение о поэтапной замене данных конструкций на блоки ФБС. Так, из 73 объектов замену произвели на 31 адресе. До 4 марта работы намерены завершить.

На сегодняшний день идут работы по укреплению блоками ФБС ряда организаций. Дополнительные модульные конструкции также установили рядом с офисами семейных врачей. Сформирован перечень из 21 адреса на установку конструкций и 30 остановок. Работу проведут с 27 февраля о 4 марта.
Валентин Демидов

Глава региона Вячеслав Гладков поручил всем главам приграничных муниципалитетов до апреля-мая установить модульные конструкции в парках и пляжных зонах.

Владельцев белгородских торговых центров обяжут установить защитные конструкции
Узнать подробнее
Читайте также:
Защитные конструкции в Белгороде: по какому принципу ставят и от чего они спасают?Теперь не только в Белгороде: модульные конструкции начали размещать в ШебекиноПо пять ежедневно: около 200 модульных конструкций разместят на остановках Белгорода
#МЧС#Общественный транспорт#Работы#Белгород#Кристина Семенчук#Парки#Защитные сооружения#Конструкции#Надписи#Укрытия
Подпишитесь
«Эмираты и шубы жёнам важнее»: бизнес отказывается помогать в ремонте после обстрелов
Сегодня, 07:37
В Белгороде освободился пост главного по платным парковкам
Сегодня, 09:31
Возраст не помеха: сколько детей заключили браки в Белгородской области?
Сегодня, 08:26
Два дома под Белгородом пострадали во время очередной атаки ВСУ с воздуха
Сегодня, 08:38
Военкома отправят в зону СВО после избиения женщины в Белгороде?
Сегодня, 07:58
Белгородская область оказалась в лидерах в Черноземье по количеству выпитого пива
Сегодня, 09:15