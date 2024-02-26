Нет окраски и надписей: какие претензии возникли к укрытиям в Белгороде

Posted Сегодня, 08:10
Published Сегодня, 08:10
Modified Сегодня, 08:11
Updated Сегодня, 08:11
По данным Демидова, на сегодняшний день на территории Белгорода защитные сооружения установлены на 425 остановках общественного транспорта, на 200 — это защитные железобетонные модули, на 153 — блоки ФБС и на 73 — мешки песком.
Градоначальник добавил, что места установки конструкций были согласованы с региональным управлением МЧС. Их также проинспектировала специальная комиссия. По итогам объезда специалисты не приняли 126 объектов.
Претензии были к форме сооружения, высоте, расположению входа. Также были приняты замечания к отсутствию окраски конструкций и надписей по трафарету (58 штук). В большей части замечания устранены. Осталось выполнить работы на 48 объектах.
Валентин Демидов
Мэр также отметил, что в связи с тем, что конструкции в виде мешков с песком относительно недолговечны, в настоящее время принято решение о поэтапной замене данных конструкций на блоки ФБС. Так, из 73 объектов замену произвели на 31 адресе. До 4 марта работы намерены завершить.
На сегодняшний день идут работы по укреплению блоками ФБС ряда организаций. Дополнительные модульные конструкции также установили рядом с офисами семейных врачей. Сформирован перечень из 21 адреса на установку конструкций и 30 остановок. Работу проведут с 27 февраля о 4 марта.
Валентин Демидов
Глава региона Вячеслав Гладков поручил всем главам приграничных муниципалитетов до апреля-мая установить модульные конструкции в парках и пляжных зонах.