Нет окраски и надписей: какие претензии возникли к укрытиям в Белгороде

Мэр также отметил, что в связи с тем, что конструкции в виде мешков с песком относительно недолговечны, в настоящее время принято решение о поэтапной замене данных конструкций на блоки ФБС. Так, из 73 объектов замену произвели на 31 адресе. До 4 марта работы намерены завершить.