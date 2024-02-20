Почему с остановок в Белгороде убирают мешки с песком?

Валентин Демидов ответил, что мешки с песком использовали на первом этапе укрепления, чтобы оперативно обеспечить безопасность на остановках. В настоящий момент поэтапно мешки начинают заменять модульными укрытиями или блоками. Средства на эти цели в бюджете предусмотрены. Работы должны провести в течение двух недель.