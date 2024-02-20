Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:02

Published Сегодня, 14:02

Modified Сегодня, 15:00

Updated Сегодня, 15:00

Мешки с песком на остановках

Почему с остановок в Белгороде убирают мешки с песком?

20 февраля 2024, 14:02
Фото: Bel.ru
Мешки с песком на остановках

Мэр Белгорода объяснил замену мешков с песком на остановках

По словам Валентина Демидова, мешки использовали на первое время, чтобы оперативно обеспечить безопасность. В течение двух недель мешки заменят на модульные конструкции или блоки.

Белгородка поинтересовалась, как прятаться на улице Королёва возле деревянной церкви при обстреле. По словам женщины, мешки установлены так, что на остановке уже лопаются стёкла от давления.

Во время последнего обстрела было страшно стоять там. Ребёнка как смогли укрыли, прижав к мешкам, а сами боялись, что на спины посыплются стёкла от остановок.
жительница Белгорода

Валентин Демидов ответил, что мешки с песком использовали на первом этапе укрепления, чтобы оперативно обеспечить безопасность на остановках. В настоящий момент поэтапно мешки начинают заменять модульными укрытиями или блоками. Средства на эти цели в бюджете предусмотрены. Работы должны провести в течение двух недель.

Ранее читатели Бел.Ру заметили, что мешки с песком увезли с остановки на улице Костюкова, позже там появились бетонные конструкции.

9 февраля в городе проверили состояние укрытий. Вопросы у комиссии остались к 30% остановочных комплексов. В основном вопросы касались расстановки мешков с песком и блочных конструкций.

Недавно местные жители также заметили обложенную мешками скамейку на остановке. Высота конструкции была размером со скамейку. Горожане попросили заменить мешки на бетонные блоки.

Мешки с песком на остановках в Белгороде меняют на бетонные укрытия
Узнать подробнее
Читайте также:
Мешки с песком на остановках в Белгороде меняют на бетонные укрытияЗащитить не получилось: мешки с песком выдавили стёкла на остановке в Белгороде«Лавка в парке с лежаком»: белгородцев удивил подход к защите одной из остановок
#Город#Новости Белгорода#Белгород#Алина Харина#Валентин Демидов#Укрытия#Мешки с песком#Модульные конструкции
Подпишитесь
Миллиард туда, миллиард сюда: в «Агро-Белогорье» ответили на требования «Русагро»
Сегодня, 10:00
Места знать надо: рыбак, спасший белгородцев на Везёлке, поделился подробностями
Сегодня, 09:09
Снаряд прилетел во двор белгородцев: в результате взрыва есть разрушения
Сегодня, 11:39
Хозяин жёлто-голубой крыши ответил, приходили ли к нему с проверкой
Сегодня, 14:18
Как белгородская школа, попавшая под обстрел 30 декабря, подготовилась к очной учёбе?
Сегодня, 15:15