Почему с остановок в Белгороде убирают мешки с песком?

Posted Сегодня, 14:02
Published Сегодня, 14:02
Modified Сегодня, 15:00
Updated Сегодня, 15:00
Белгородка поинтересовалась, как прятаться на улице Королёва возле деревянной церкви при обстреле. По словам женщины, мешки установлены так, что на остановке уже лопаются стёкла от давления.
Во время последнего обстрела было страшно стоять там. Ребёнка как смогли укрыли, прижав к мешкам, а сами боялись, что на спины посыплются стёкла от остановок.
жительница Белгорода
Валентин Демидов ответил, что мешки с песком использовали на первом этапе укрепления, чтобы оперативно обеспечить безопасность на остановках. В настоящий момент поэтапно мешки начинают заменять модульными укрытиями или блоками. Средства на эти цели в бюджете предусмотрены. Работы должны провести в течение двух недель.
Ранее читатели Бел.Ру заметили, что мешки с песком увезли с остановки на улице Костюкова, позже там появились бетонные конструкции.
9 февраля в городе проверили состояние укрытий. Вопросы у комиссии остались к 30% остановочных комплексов. В основном вопросы касались расстановки мешков с песком и блочных конструкций.
Недавно местные жители также заметили обложенную мешками скамейку на остановке. Высота конструкции была размером со скамейку. Горожане попросили заменить мешки на бетонные блоки.