В Белгороде изучили качество укреплений на остановках, проверку прошли не все

Posted 9 февраля, 13:15
Published 9 февраля, 13:15
Modified 9 февраля, 13:17
Updated 9 февраля, 13:17
В Белгороде 9 февраля проверили укрепления на остановках. Их качество оценивали члены рабочей группы, направленной от мэрии.
Недочёты в итоге выявили примерно на 30% проверенных укреплений. Замечания были к расстановке мешков с песком, к блочным конструкциям. Претензии направили организациям, занимавшимся установкой. Устранить недостатки должны за десять дней, отметил начальник управления координации строительства Антон Берсенев. Только после этого работы примут.
На сегодняшний день в Белгороде укреплено 425 остановок. На 200 объектах установили крытые модульные конструкции. Мешками с песком защитили 72 павильона. На остальных установили железобетонные блоки.
За состоянием укреплений следят сотрудники Белгорблагоустройства, в том числе за чистотой, сообщили в мэрии. Вандалов, портящих укрытия, будут искать с помощью системы «Умный город».
В Белгороде укрепляют остановки с января. Тем не менее у горожан до сих пор остаются вопросы к некоторым укрытиям. Так, белгородцы жаловались на неустойчивые на вид блочные ограждения, на хаотичное размещение мешков с песком, а в некоторых случаях — просто на отсутствие какой-либо защиты.