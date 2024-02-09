В Белгороде изучили качество укреплений на остановках, проверку прошли не все

В Белгороде укрепляют остановки с января. Тем не менее у горожан до сих пор остаются вопросы к некоторым укрытиям. Так, белгородцы жаловались на неустойчивые на вид блочные ограждения, на хаотичное размещение мешков с песком, а в некоторых случаях — просто на отсутствие какой-либо защиты.