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Posted 9 февраля, 13:15

Published 9 февраля, 13:15

Modified 9 февраля, 13:17

Updated 9 февраля, 13:17

Укрытие

В Белгороде изучили качество укреплений на остановках, проверку прошли не все

9 февраля 2024, 13:15
Фото: мэрия Белгорода
Укрытие

Качество укреплений на остановках проверили в Белгороде

Вопросы у комиссии остались к 30% проверенных укрытий. Уже направлены замечания устанавливавшим конструкции организациям. Работы примут только после устранения недочётов, сообщили в мэрии.

В Белгороде 9 февраля проверили укрепления на остановках. Их качество оценивали члены рабочей группы, направленной от мэрии.

Недочёты в итоге выявили примерно на 30% проверенных укреплений. Замечания были к расстановке мешков с песком, к блочным конструкциям. Претензии направили организациям, занимавшимся установкой. Устранить недостатки должны за десять дней, отметил начальник управления координации строительства Антон Берсенев. Только после этого работы примут.

На сегодняшний день в Белгороде укреплено 425 остановок. На 200 объектах установили крытые модульные конструкции. Мешками с песком защитили 72 павильона. На остальных установили железобетонные блоки.

За состоянием укреплений следят сотрудники Белгорблагоустройства, в том числе за чистотой, сообщили в мэрии. Вандалов, портящих укрытия, будут искать с помощью системы «Умный город».

В Белгороде укрепляют остановки с января. Тем не менее у горожан до сих пор остаются вопросы к некоторым укрытиям. Так, белгородцы жаловались на неустойчивые на вид блочные ограждения, на хаотичное размещение мешков с песком, а в некоторых случаях — просто на отсутствие какой-либо защиты.

Укрытие Укрытие
Укрытие Укрытие
Укрытие Укрытие
УкрытиеУкрытие
Укрытие
Фото: мэрия Белгорода
Мешки и капсулы: как в Белгороде выбирали тип защитных сооружений на остановках?
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