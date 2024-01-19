И так сойдёт: белгородцы пожаловались на кривые укрепления без крыш у остановок

До этого горожане рассказали о ситуации на улице Волчанской. Там остановку укрепили только с одной стороны, а на другой даже нет павильона. Оттуда дети ранее уезжали в школы. К качеству работ там, где павильон есть, тоже имеются вопросы. Бетонные блоки не закреплены, поэтому могут рухнуть на людей во время обстрела. В мэрии ответили, что дополнительную защиту организуют на всех остановках областного центра. Однако точную дату чиновники не назвали.