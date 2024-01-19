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Защитное сооружение на остановке в Белгороде

И так сойдёт: белгородцы пожаловались на кривые укрепления без крыш у остановок

19 января 2024, 10:08
Фото: комментарии на странице Вячеслава Гладкова
Защитное сооружение на остановке в Белгороде

Белгородцы переживают, что укрепления на остановках не защитят их от осколков

Местная жительница сделала фото сооружений, установленных на остановке «Мичурина». Женщина переживает, что они не смогут защитить людей от падения осколков, поскольку установлены кривые блоки, а крыши вовсе нет. Белгородке, по её словам, ответили, что сооружение отвечает требованиям безопасности.

Белгородцы переживают, что сооружения на остановках не смогут защитить от падения осколков при обстрелах. На остановке «Мичурина» в Белгороде установили такую конструкцию, но к её качеству у белгородцев возникли вопросы.

Фотографиями поделилась местная жительница и рассказала, что установили кривые блоки, крыши у строения нет вовсе. Однако женщине, по её словам, ответили, что это соответствует требованиям безопасности.

«Почему не поставить там полностью крытое сооружение? Специалисты отвечают, что такая конструкция, как на фото, соответствует требованиям безопасности», — рассказывает белгородка.

Однако женщина переживает, что люди всё равно будут в опасности. Рядом находятся стеклянные магазины, а блоки не закреплены, поэтому могут завалиться на жителей.

«На нашей остановке много людей уезжает. Я каждый день тоже уезжаю с ребёнком с неё. Кругом магазины стеклянные. Такое сооружение не спасёт ни от осколков, ни от стёкол, летящих с двух сторон. И блоки не закреплены — они просто завалятся на людей, которые там будут», — продолжила горожанка.

Власти пока на обращение женщины не отвечали.

Защитные сооружения в БелгородеЗащитные сооружения в Белгороде
Защитные сооружения в БелгородеЗащитные сооружения в Белгороде
Защитные сооружения в БелгородеЗащитные сооружения в Белгороде
Защитные сооружения в БелгородеЗащитные сооружения в Белгороде
Защитные сооружения в Белгороде
Фото: комментарии на странице Вячеслава Гладкова

Жалобы на укрепления остановок от белгородцев поступали и ранее. На днях жительница Белгорода указала на неграмотную, по её мнению, установку модульного укрытия на остановке «Стоматполиклиника №1». Женщина считает, что можно установить отдельное укрытие — свободное место позволяет. Но пока посадочная площадь полосы тротуара между блоками и проезжей частью стала менее 70 см. Из-за этого тяжело садиться в автобусы.

До этого горожане рассказали о ситуации на улице Волчанской. Там остановку укрепили только с одной стороны, а на другой даже нет павильона. Оттуда дети ранее уезжали в школы. К качеству работ там, где павильон есть, тоже имеются вопросы. Бетонные блоки не закреплены, поэтому могут рухнуть на людей во время обстрела. В мэрии ответили, что дополнительную защиту организуют на всех остановках областного центра. Однако точную дату чиновники не назвали.

Ранее стало известно, что около 200 модульных конструкций появится на остановках в Белгороде. Ежедневно планировалось ставить от пяти до десяти конструкций. Ещё 200 автобусных остановок собирались укрепить мешками с песком и фундаментными блоками.

Напомним, по состоянию на 15 января модульные укрытия уже появились у горбольницы №2, у универмага «Белгород». Такие конструкции производят для нужд Минобороны. В Белгороде их планировали установить в местах, где бывает много людей. Надёжность этих укрытий уже проверили в ходе специальных испытаний.

В Белгороде укрепили остановку только по одной стороне, на другой даже нет павильона
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#Город#Белгородская область#Новости Белгорода#Жалоба#Остановки#Белгород#Наталья Корявых#Блоки#Укрытия
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