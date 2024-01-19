И так сойдёт: белгородцы пожаловались на кривые укрепления без крыш у остановок

Posted Сегодня, 10:08
Published Сегодня, 10:08
Modified Сегодня, 10:10
Updated Сегодня, 10:10
Белгородцы переживают, что сооружения на остановках не смогут защитить от падения осколков при обстрелах. На остановке «Мичурина» в Белгороде установили такую конструкцию, но к её качеству у белгородцев возникли вопросы.
Фотографиями поделилась местная жительница и рассказала, что установили кривые блоки, крыши у строения нет вовсе. Однако женщине, по её словам, ответили, что это соответствует требованиям безопасности.
«Почему не поставить там полностью крытое сооружение? Специалисты отвечают, что такая конструкция, как на фото, соответствует требованиям безопасности», — рассказывает белгородка.
Однако женщина переживает, что люди всё равно будут в опасности. Рядом находятся стеклянные магазины, а блоки не закреплены, поэтому могут завалиться на жителей.
«На нашей остановке много людей уезжает. Я каждый день тоже уезжаю с ребёнком с неё. Кругом магазины стеклянные. Такое сооружение не спасёт ни от осколков, ни от стёкол, летящих с двух сторон. И блоки не закреплены — они просто завалятся на людей, которые там будут», — продолжила горожанка.
Власти пока на обращение женщины не отвечали.
Жалобы на укрепления остановок от белгородцев поступали и ранее. На днях жительница Белгорода указала на неграмотную, по её мнению, установку модульного укрытия на остановке «Стоматполиклиника №1». Женщина считает, что можно установить отдельное укрытие — свободное место позволяет. Но пока посадочная площадь полосы тротуара между блоками и проезжей частью стала менее 70 см. Из-за этого тяжело садиться в автобусы.
До этого горожане рассказали о ситуации на улице Волчанской. Там остановку укрепили только с одной стороны, а на другой даже нет павильона. Оттуда дети ранее уезжали в школы. К качеству работ там, где павильон есть, тоже имеются вопросы. Бетонные блоки не закреплены, поэтому могут рухнуть на людей во время обстрела. В мэрии ответили, что дополнительную защиту организуют на всех остановках областного центра. Однако точную дату чиновники не назвали.
Ранее стало известно, что около 200 модульных конструкций появится на остановках в Белгороде. Ежедневно планировалось ставить от пяти до десяти конструкций. Ещё 200 автобусных остановок собирались укрепить мешками с песком и фундаментными блоками.
Напомним, по состоянию на 15 января модульные укрытия уже появились у горбольницы №2, у универмага «Белгород». Такие конструкции производят для нужд Минобороны. В Белгороде их планировали установить в местах, где бывает много людей. Надёжность этих укрытий уже проверили в ходе специальных испытаний.