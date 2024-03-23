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Разрушения

В Белгороде из-за обстрела утром пострадало 69 квартир, 4 дома, 8 авто и автобус

23 марта 2024, 07:00
Фото: 1MI
Разрушения
Звуки взрывов белгородцы услышали в семь часов утра. Следы на небе, дым в воздухе и множество разрушений. Оперативную сводку по последствиям предоставил Вячеслав Гладков

После атаки Белгорода ВСУ из РСЗО «Вампир» разрушения есть в 69 квартирах 14 МКД. Из них два многоквартирных дома получили серьёзные повреждения на фасаде и кровле. Также пострадали четыре частных жилых дома и три хозяйственных подсобных помещения.

Кроме того, пострадали восемь автомобилей и один пассажирский автобус. Водитель общественного транспорта вёл себя ответственно и следовал инструкции. После объявления сигнала «ракетная опасность», он высадил пассажиров возле ближайшего укрытия. Автобус получил повреждения, но никто из людей не пострадал. В ходе обстрела ранены оказались пять человек. Один погиб.

Фото: Социальные сети Гладкова
После утреннего обстрела в Белгорода есть погибший и пять пострадавших
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