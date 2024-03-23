В Белгороде из-за обстрела утром пострадало 69 квартир, 4 дома, 8 авто и автобус

Кроме того, пострадали восемь автомобилей и один пассажирский автобус. Водитель общественного транспорта вёл себя ответственно и следовал инструкции. После объявления сигнала «ракетная опасность», он высадил пассажиров возле ближайшего укрытия. Автобус получил повреждения, но никто из людей не пострадал. В ходе обстрела ранены оказались пять человек. Один погиб.