В Белгороде на вокзалах установят дополнительные модульные укрытия

Posted Сегодня, 06:31
Published Сегодня, 06:31
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Updated Сегодня, 06:33
Дополнительные укрытия, как сообщили на оперсовещании, поставят в местах, наиболее подверженных обстрелам. Также увеличат их количество на территориях вокзалов. Железнодорожного и автовокзала. Более 250 новых модулей установят в общей сложности по городу и Белгородскому району.
Об этом решении стало известно ещё 23 марта. В тот же день уже установили 100 дополнительных модульных укрытий. В том числе это парк Южный, у рынка «Салют», возле спорткомплекса Хоркиной и за ним, а также на территории медицинских учреждений и т. п.