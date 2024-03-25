В Белгороде на вокзалах установят дополнительные модульные укрытия

Об этом решении стало известно ещё 23 марта. В тот же день уже установили 100 дополнительных модульных укрытий. В том числе это парк Южный, у рынка «Салют», возле спорткомплекса Хоркиной и за ним, а также на территории медицинских учреждений и т. п.