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Published Сегодня, 06:31

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Updated Сегодня, 06:33

Укрытия

В Белгороде на вокзалах установят дополнительные модульные укрытия

25 марта 2024, 06:31
Фото: 1MI
Укрытия
На сегодняшнем оперсовещании об этом сообщил Вячеслав Гладков. Также укрытия добавят на тех территориях, которые наиболее подвержены обстрелам. На данный момент в плане установка ещё 250 укрытий. В субботу установили сотню модульных укрытий.

Дополнительные укрытия, как сообщили на оперсовещании, поставят в местах, наиболее подверженных обстрелам. Также увеличат их количество на территориях вокзалов. Железнодорожного и автовокзала. Более 250 новых модулей установят в общей сложности по городу и Белгородскому району.

Об этом решении стало известно ещё 23 марта. В тот же день уже установили 100 дополнительных модульных укрытий. В том числе это парк Южный, у рынка «Салют», возле спорткомплекса Хоркиной и за ним, а также на территории медицинских учреждений и т. п.

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