Руководителей белгородских автозаправок обяжут установить укрытия

Posted Сегодня, 18:53
Published Сегодня, 18:53
Modified Сегодня, 18:55
Updated Сегодня, 18:55
К губернатору обратилась белгородка Ирина. Она рассказала, что в областном центре очень много заправок, но работникам во время обстрела негде спрятаться.
Просьба проработать данный вопрос. Есть возможность поставить укрытия, как на остановках? Или дайте поручение руководителям предприятий это сделать.
Ирина
Гладков согласился, что нужно обязать руководителей предприятий установить укрытия. Он дал соответствующее поручение своему заместителю. При этом губернатор добавил, что достаточно много автозаправочных станций уже данную работу выполнили.