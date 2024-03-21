В Белгородской области потеплеет ещё сильнее, но у синоптиков есть опасения

Posted Сегодня, 12:05
Published Сегодня, 12:05
Modified Сегодня, 12:05
Updated Сегодня, 12:05
В пятницу, 22 марта, в Белгородской области установится переменная облачность. Осадков не ожидается. Ночью температура воздуха упадёт до -5…0 °С. Ветер восточной четверти будет дуть со скоростью 3-8 м/с.
Днём воздух прогреется до +6…+11 °С. Ветер усилится до 5-10 м/с.
Ночью и утром в пятницу местами ожидается туман. Именно из-за него синоптики Гидрометцентра объявили жёлтый уровень погодной опасности. Предупреждение действует с 21:00 21 марта до 09:00 22 марта.
В Белгороде в ночь на пятницу похолодает до -2 °С. Однако уже днём температура поднимется до +8 °С. Ожидается малооблачная погода без осадков.
Плюсовая температура в Белгороде закрепится как минимум до середины следующей недели. Ночных морозов уже не будет, а днём воздух прогреется вплоть до +12 °С.