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Posted Сегодня, 12:05

Published Сегодня, 12:05

Modified Сегодня, 12:05

Updated Сегодня, 12:05

Потепление до +11 °С ожидается в Белгородской области

В Белгородской области потеплеет ещё сильнее, но у синоптиков есть опасения

21 марта 2024, 12:05
Фото: 1MI

Потепление до +11 °С ожидается в Белгородской области

При этом ночные морозы пока задерживаются в регионе, сообщает МЧС. Однако синоптики объявили жёлтый уровень погодной опасности вовсе не из-за этого.
Сюжет
Погода

В пятницу, 22 марта, в Белгородской области установится переменная облачность. Осадков не ожидается. Ночью температура воздуха упадёт до -5…0 °С. Ветер восточной четверти будет дуть со скоростью 3-8 м/с.

Днём воздух прогреется до +6…+11 °С. Ветер усилится до 5-10 м/с.

Ночью и утром в пятницу местами ожидается туман. Именно из-за него синоптики Гидрометцентра объявили жёлтый уровень погодной опасности. Предупреждение действует с 21:00 21 марта до 09:00 22 марта.

В Белгороде в ночь на пятницу похолодает до -2 °С. Однако уже днём температура поднимется до +8 °С. Ожидается малооблачная погода без осадков.

Плюсовая температура в Белгороде закрепится как минимум до середины следующей недели. Ночных морозов уже не будет, а днём воздух прогреется вплоть до +12 °С.

Но есть и хорошие новости: в Белгородской области закрепляется весенняя погода
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