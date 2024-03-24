«Нас спасло укрытие»: водитель пострадавшего автобуса — об обстреле Белгорода

«Ехали по маршруту с людьми, остановились на светофоре. Пришёл сигнал „ракетная опасность“. Подъехали к остановке, высадили людей, спрятались. Произошёл взрыв рядом с остановкой. В автобусе вылетели стёкла. Из пассажиров все живы и здоровы. Вовремя пришёл сигнал, я быстро среагировал. Нас спасло укрытие на остановке. Громко было, в ушах звенело», — рассказал водитель автобуса.