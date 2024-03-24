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Published Сегодня, 09:27

Modified Сегодня, 09:29

Updated Сегодня, 09:29

Водитель пострадавшего автобуса рассказал об обстреле Белгорода 23 марта

«Нас спасло укрытие»: водитель пострадавшего автобуса — об обстреле Белгорода

24 марта 2024, 09:27
Фото: Социальные сети Вячеслава Гладкова

Водитель пострадавшего автобуса рассказал об обстреле Белгорода 23 марта

Обстрел произошёл в субботу утром. Водитель автобуса следовал инструкции — высадил пассажиров возле ближайшего укрытия. В автобусе вылетели стёкла, из пассажиров никто не пострадал. Комментарий водителя публикует «Мир Белогорья».

Утром 23 марта город снова оказался под обстрелом ВСУ. Пострадали пять человек, один погиб. Во время обстрела пострадал пассажирский автобус. Трагедии удалось избежать благодаря действиям водителя. Мужчина высадил пассажиров возле ближайшего укрытия.

«Ехали по маршруту с людьми, остановились на светофоре. Пришёл сигнал „ракетная опасность“. Подъехали к остановке, высадили людей, спрятались. Произошёл взрыв рядом с остановкой. В автобусе вылетели стёкла. Из пассажиров все живы и здоровы. Вовремя пришёл сигнал, я быстро среагировал. Нас спасло укрытие на остановке. Громко было, в ушах звенело», — рассказал водитель автобуса.

комментарий водителя автобуса
Видео: Мир Белогорья
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