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РСЗО Вампир

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Октябрь
Полковник запаса рассказал, чем ВСУ ударили по Белгороду утром понедельника
21 октября, 10:20
Июль
Бойцы «Севера» уничтожили ещё одного «Вампира», атаковавшего Белгородскую область
11 июля, 10:45
Июнь
Месяц назад началась «харьковская операция»: как она изменила СВО и жизнь Белгорода?
11 июня, 16:02
Май
Над территорией Белгородской области уничтожили четыре авиабомбы и две ракеты
18 мая, 12:10
Не только «Точка-У»: чем ещё ВСУ атаковали Белгород и район этим вечером?
ПВО сбила 14 реактивных снарядов. Произошло это тогда, когда в Белгороде и Белгородском районе в очередной раз объявили ракетную опасность.
17 мая, 18:53
Стало известно, куда долетели «вампиры» при обстреле Белгородской области
8 мая, 11:15
Апрель
Дома, склады и промпредприятие пострадали в результате ночной атаки на Белгород
На одном из складов произошёл пожар. Также повреждены автомобили, сообщил губернатор.
19 апреля, 05:13
ВСУ атаковали белгородцев с помощью «Точки-У», «Вампира» и воздушных шаров
18 апреля, 04:57
Март
«Вампиры» прячутся в пещерах? Военные продолжают охоту на бьющие по Белгороду РСЗО
29 марта, 09:41
Что сбили в небе над Белгородской областью во время ночной атаки ВСУ?
26 марта, 04:30
Всё больше и больше: свыше 20 снарядов уничтожила ПВО в небе над Белгородом
24 марта, 15:45
Новые взрывы над Белгородом: работает ПВО
Ракетную опасность объявили в городе и районе во время очередного обстрела ВСУ.
15 марта, 14:13

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