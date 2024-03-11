В белгородском МЧС рассказали подробности о происшествиях 8 марта

Posted Сегодня, 10:12
Published Сегодня, 10:12
Modified Сегодня, 10:12
Updated Сегодня, 10:12
За неделю в Белгородской области зарегистрировали 22 пожара, десять из которых произошли в жилых домах. В одном случае возгорание закончилось трагедией. Ещё двоих человек удалось спасти.
8 марта в селе Айдар Ровеньского района погиб мужчина 1961 года рождения. Трагедия случилась вечером. О причинах пожара не сообщается.
В этот же день в селе Сетище Красненского района также произошёл пожар в жилом доме. Из огня спасли белгородку 1952 года рождения и её сына 1972 года рождения.
Также белгородским пожарным шесть раз пришлось выезжать для ликвидации ландшафтных пожаров и мусора. Взрывотехники за прошлую неделю ликвидировали два снаряда времён Великой Отечественной войны.
Напомним, ранее в Белгороде произошёл пожар в укрытии дома № 77 на Белгородском проспекте. В помещении хранились легковоспламеняющиеся материалы.