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Updated Сегодня, 10:12

Пожар

В белгородском МЧС рассказали подробности о происшествиях 8 марта

11 марта 2024, 10:12
Фото: Изображение Midjourney
Пожар

Белгородец погиб от огня 8 марта

8 марта в Ровеньском районе при пожаре в жилом доме погиб местный житель. В Красненском районе в тот же день из огня спасли двоих человек. Подробности сообщает региональное ГУ МЧС.
Сюжет
МЧС

За неделю в Белгородской области зарегистрировали 22 пожара, десять из которых произошли в жилых домах. В одном случае возгорание закончилось трагедией. Ещё двоих человек удалось спасти.

8 марта в селе Айдар Ровеньского района погиб мужчина 1961 года рождения. Трагедия случилась вечером. О причинах пожара не сообщается.

В этот же день в селе Сетище Красненского района также произошёл пожар в жилом доме. Из огня спасли белгородку 1952 года рождения и её сына 1972 года рождения.

Также белгородским пожарным шесть раз пришлось выезжать для ликвидации ландшафтных пожаров и мусора. Взрывотехники за прошлую неделю ликвидировали два снаряда времён Великой Отечественной войны.

Напомним, ранее в Белгороде произошёл пожар в укрытии дома № 77 на Белгородском проспекте. В помещении хранились легковоспламеняющиеся материалы.

Пожар произошёл в укрытии многоквартирного дома в Белгороде
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