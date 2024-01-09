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Posted Сегодня, 15:22

Published Сегодня, 15:22

Modified Сегодня, 15:24

Updated Сегодня, 15:24

В Белгороде на улице Железнодорожной произошёл пожар в жилом доме

В Белгороде на улице Железнодорожной произошёл пожар в жилом доме

9 января 2024, 15:22
Фото: Bel.ru
На месте работают пожарные, информация о причине и последствиях уточняется.
Сюжет
МЧС

По данным МЧС Белгородской области, сообщение о пожаре в жилом доме на улице Железнодорожной в Белгороде поступило в 17:49. На месте происшествия работают дежурные караулы трех пожарно-спасательных частей.

Информация о причинах и последствиях пожара уточняется.

Напомним, что в ночь с 31 декабря на 1 января в Белгородской области зарегистрировали четыре пожара. Горели вещи в квартире на площади одного «квадрата», моторный отсек автомобиля и электродвигатель вентиляции на кровле здания. Помимо этого, огонь повредил баню. Обошлось без погибших и пострадавших.

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#Происшествия#МЧС#Пожар#Новости Белгорода#Жилой дом#Белгород#Алина Харина
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