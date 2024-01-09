В Белгороде на улице Железнодорожной произошёл пожар в жилом доме

Напомним, что в ночь с 31 декабря на 1 января в Белгородской области зарегистрировали четыре пожара. Горели вещи в квартире на площади одного «квадрата», моторный отсек автомобиля и электродвигатель вентиляции на кровле здания. Помимо этого, огонь повредил баню. Обошлось без погибших и пострадавших.