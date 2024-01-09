В Белгороде на улице Железнодорожной произошёл пожар в жилом доме

Posted Сегодня, 15:22
Published Сегодня, 15:22
Modified Сегодня, 15:24
Updated Сегодня, 15:24
По данным МЧС Белгородской области, сообщение о пожаре в жилом доме на улице Железнодорожной в Белгороде поступило в 17:49. На месте происшествия работают дежурные караулы трех пожарно-спасательных частей.
Информация о причинах и последствиях пожара уточняется.
Напомним, что в ночь с 31 декабря на 1 января в Белгородской области зарегистрировали четыре пожара. Горели вещи в квартире на площади одного «квадрата», моторный отсек автомобиля и электродвигатель вентиляции на кровле здания. Помимо этого, огонь повредил баню. Обошлось без погибших и пострадавших.