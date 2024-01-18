Виновато курение: стали известны подробности сильного пожара на Харгоре в Белгороде

63-летний белгородец пострадал при пожаре в квартире

За вчерашний день, 17 января, в регионе зарегистрировали два пожара в жилых помещениях. Один из них случился в квартире по улице 5 Августа. Из подъезда эвакуировались 30 человек, один мужчина пострадал. Подробности сообщили в региональном МЧС.