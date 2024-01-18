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Пожар

Виновато курение: стали известны подробности сильного пожара на Харгоре в Белгороде

18 января 2024, 08:49
Фото: Midjourney
Пожар

63-летний белгородец пострадал при пожаре в квартире

За вчерашний день, 17 января, в регионе зарегистрировали два пожара в жилых помещениях. Один из них случился в квартире по улице 5 Августа. Из подъезда эвакуировались 30 человек, один мужчина пострадал. Подробности сообщили в региональном МЧС.
Сюжет
Пожар

За прошедшие сутки на территории Белгородской области зарегистрировали четыре пожара, два из которых произошли в жилых помещениях. Одно возгорание случилось в двухкомнатной квартире, расположенной на первом этаже пятиэтажного дома по улице 5 Августа в Белгороде. В результате возгорания пострадал 63-летний мужчина. Из дома самостоятельно эвакуировались 30 человек.

По предварительным данным, пожар в квартире произошёл из-за неосторожного курения.

Кроме этого, пожар возник в ангаре с соломой в селе Алексеевка Яковлевского округа и в сарае в селе Шеино Корочанского района. Около семи часов утра 17 января загорелся жилой дом в селе Долгая Яруга Чернянского района.

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#Белгородская область#Происшествия#Пожар#Пострадавший#Новости Белгорода#Белгород#Пожар в квартире#Александра Склярова
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