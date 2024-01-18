Виновато курение: стали известны подробности сильного пожара на Харгоре в Белгороде

Posted Сегодня, 08:49
Published Сегодня, 08:49
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Updated Сегодня, 08:51
За прошедшие сутки на территории Белгородской области зарегистрировали четыре пожара, два из которых произошли в жилых помещениях. Одно возгорание случилось в двухкомнатной квартире, расположенной на первом этаже пятиэтажного дома по улице 5 Августа в Белгороде. В результате возгорания пострадал 63-летний мужчина. Из дома самостоятельно эвакуировались 30 человек.
По предварительным данным, пожар в квартире произошёл из-за неосторожного курения.
Кроме этого, пожар возник в ангаре с соломой в селе Алексеевка Яковлевского округа и в сарае в селе Шеино Корочанского района. Около семи часов утра 17 января загорелся жилой дом в селе Долгая Яруга Чернянского района.