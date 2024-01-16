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Posted Сегодня, 09:27

Published Сегодня, 09:27

Modified Сегодня, 09:29

Updated Сегодня, 09:29

Пожар

В оставшемся без тепла Старом Осколе вспыхнул сильный пожар

16 января 2024, 09:27
Фото: МЧС Белгородской области
Пожар

Огонь убил женщину при пожаре под Белгородом

Три возгорания зафиксировали в жилых домах региона, ещё одно — на ферме. Подробности рассказали в МЧС Белгородской области. Пожары произошли в Старом Осколе и Томаровке.
Сюжет
МЧС

За сутки в регионе зарегистрировали четыре пожара: три — в жилых домах, ещё один — в подсобном помещении на территории фермы.

В микрорайоне Приборостроитель Старого Оскола во время пожара в однокомнатной квартире из дома эвакуировали 37 человек. Также пожарным удалось спасти 74-летнюю собственницу квартиры, в которой произошло возгорание.

ПожарПожар
ПожарПожар
Пожар
Фото: МЧС Белгородской области

В посёлке Томаровка Яковлевского горокруга пожар произошёл в двухкомнатной квартире. Из дома эвакуировали девять человек. В пожаре погибла 64-летняя хозяйка квартиры.

Помимо этого, сотрудники МЧС три раза за сутки принимали участие в ликвидации происшествий на дорогах региона.

В Белгороде на улице Железнодорожной произошёл пожар в жилом доме
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#Белгородская область#Происшествия#Старый Оскол#МЧС#Пожар#Возгорание#Новости Старого Оскола#Белгород#Алина Харина
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