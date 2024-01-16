В оставшемся без тепла Старом Осколе вспыхнул сильный пожар

Posted Сегодня, 09:27
Published Сегодня, 09:27
Modified Сегодня, 09:29
Updated Сегодня, 09:29
За сутки в регионе зарегистрировали четыре пожара: три — в жилых домах, ещё один — в подсобном помещении на территории фермы.
В микрорайоне Приборостроитель Старого Оскола во время пожара в однокомнатной квартире из дома эвакуировали 37 человек. Также пожарным удалось спасти 74-летнюю собственницу квартиры, в которой произошло возгорание.
В посёлке Томаровка Яковлевского горокруга пожар произошёл в двухкомнатной квартире. Из дома эвакуировали девять человек. В пожаре погибла 64-летняя хозяйка квартиры.
Помимо этого, сотрудники МЧС три раза за сутки принимали участие в ликвидации происшествий на дорогах региона.