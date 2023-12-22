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Published Сегодня, 10:24

Modified Сегодня, 10:26

Updated Сегодня, 10:26

Пожар

Названы районы Белгородской области, где выросло число пожаров и гибели людей

22 декабря 2023, 10:24
Фото: Midjourney
Пожар

В Белгородской области с начала года в огне погибли 60 человек

Ежедневно в регионе происходило шесть пожаров. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года число возгораний уменьшилось на 8,9%, сообщили в областном ГУ МЧС.
Сюжет
МЧС

С начала года в Белгородской области из-за пожаров погибли 60 человек. Получил травмы 41 житель региона. Сотрудники противопожарной службы спасли 61 человека, эвакуировали ещё 2182.

Ежедневно в регионе происходило шесть пожаров. На каждом 34-м погибал человек, а на 48-м был травмирован. Рост пожаров и случаев гибели наблюдается в Белгородском и Ракитянском районах, уточнили в МЧС. В Ровеньском районе из-за возгорания погиб ребёнок.

Всего с начала года на территории региона зафиксировали 1955 пожаров. Это на 8,9% меньше, чем в аналогичный период 2022 года. Снижается количество пожаров в Грайворонском и Губкинском горокругах, Белгороде. Положительная динамика по снижению числа погибших — в Алексеевском и Яковлевском округах, Красненском районе.

Напомним, в Белгородской области ранее за неделю в пожарах погибли шесть человек. Смертельные случаи зафиксировали в Белгороде, Новооскольском и Валуйском городских округах.

Огонь убил шестерых белгородцев
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#Белгородская область#МЧС#Пожар#Возгорания#Погибшие#Белгород#Наталья Корявых
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