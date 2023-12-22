Названы районы Белгородской области, где выросло число пожаров и гибели людей

Posted Сегодня, 10:24
Published Сегодня, 10:24
Modified Сегодня, 10:26
Updated Сегодня, 10:26
С начала года в Белгородской области из-за пожаров погибли 60 человек. Получил травмы 41 житель региона. Сотрудники противопожарной службы спасли 61 человека, эвакуировали ещё 2182.
Ежедневно в регионе происходило шесть пожаров. На каждом 34-м погибал человек, а на 48-м был травмирован. Рост пожаров и случаев гибели наблюдается в Белгородском и Ракитянском районах, уточнили в МЧС. В Ровеньском районе из-за возгорания погиб ребёнок.
Всего с начала года на территории региона зафиксировали 1955 пожаров. Это на 8,9% меньше, чем в аналогичный период 2022 года. Снижается количество пожаров в Грайворонском и Губкинском горокругах, Белгороде. Положительная динамика по снижению числа погибших — в Алексеевском и Яковлевском округах, Красненском районе.
Напомним, в Белгородской области ранее за неделю в пожарах погибли шесть человек. Смертельные случаи зафиксировали в Белгороде, Новооскольском и Валуйском городских округах.