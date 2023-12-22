Названы районы Белгородской области, где выросло число пожаров и гибели людей

Всего с начала года на территории региона зафиксировали 1955 пожаров. Это на 8,9% меньше, чем в аналогичный период 2022 года. Снижается количество пожаров в Грайворонском и Губкинском горокругах, Белгороде. Положительная динамика по снижению числа погибших — в Алексеевском и Яковлевском округах, Красненском районе.