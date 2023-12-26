Огонь убил сразу двоих мужчин в Белгородской области

За прошедшие сутки на территории Белгородской области зарегистрировали пять пожаров, из них четыре были в жилых частных домах. В одном из пожаров погибли двое мужчин 1988 и 1987 годов рождения. Белгородцы находились в доме в селе Илек-Кошары Ракитянского района.