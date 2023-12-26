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Published Сегодня, 08:44

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Пожар

Огонь убил сразу двоих мужчин в Белгородской области

26 декабря 2023, 08:44
Фото: Midjourney
Пожар

МЧС сообщило о пяти пожарах в Белгородской области

Смертельный пожар случился в Ракитянском районе. За вчерашний день в регионе произошло ещё три пожара в жилых домах, однако больше никто из мирных жителей не пострадал. Подробности сообщили в региональном МЧС.
Сюжет
МЧС

За прошедшие сутки на территории Белгородской области зарегистрировали пять пожаров, из них четыре были в жилых частных домах. В одном из пожаров погибли двое мужчин 1988 и 1987 годов рождения. Белгородцы находились в доме в селе Илек-Кошары Ракитянского района.

Пожар также был в Губкине в многоэтажном доме по улице Лизы Чайкиной. В Белгороде на проспекте Славы на первом этаже многоквартирного дома загорелся мусор в мусоросборной камере. А в Алексеевке по улице Чапаева загорелся частный деревянный дом.

Ещё одно возгорание случилось на открытой площадке — горел мусор.

Названы районы Белгородской области, где выросло число пожаров и гибели людей
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#Белгородская область#МЧС#Пожар#Ракитянский район#Погибшие#Белгород#Александра Склярова
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