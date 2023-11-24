Пожар в кирпичном доме под Белгородом забрал жизнь 49-летнего мужчины

Posted Сегодня, 08:17
Published Сегодня, 08:17
Modified Сегодня, 08:19
Updated Сегодня, 08:19
За прошедшие сутки на территории Белгородской области зарегистрировали шесть пожаров, пять из которых случились в жилых домах. В одном происшествии в ходе возгорания в частном кирпичном доме в селе Хохлово Белгородского района погиб 49-летний мужчина.
В микрорайоне Макаренко в Старом Осколе пожар случился на первом этаже многоквартирного дома. Из-за возгорания личный состав пожарно-спасательной бригады №6 эвакуировал из дома 13 человек.
Остальные пожары произошли в сёлах Валуйчик Красногвардейского района, Маломихайловка Шебекинского округа, Знаменка Валуйского округа и Дегтярное Вейделевского района.
Напомним, что на прошлой неделе при пожарах пострадали четыре человека — трое взрослых и один ребёнок.