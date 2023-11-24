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Пожар

Пожар в кирпичном доме под Белгородом забрал жизнь 49-летнего мужчины

24 ноября 2023, 08:17
Фото: 1MI
Пожар

Белгородец погиб при пожаре в доме

Вчера, 23 ноября, в Белгородской области зарегистрировали шесть пожаров: пять — в жилых домах, один — в хозяйственной постройке. В результате одного из происшествий погиб белгородец. Подробности сообщили в региональном МЧС.
Сюжет
Пожар

За прошедшие сутки на территории Белгородской области зарегистрировали шесть пожаров, пять из которых случились в жилых домах. В одном происшествии в ходе возгорания в частном кирпичном доме в селе Хохлово Белгородского района погиб 49-летний мужчина.

В микрорайоне Макаренко в Старом Осколе пожар случился на первом этаже многоквартирного дома. Из-за возгорания личный состав пожарно-спасательной бригады №6 эвакуировал из дома 13 человек.

Остальные пожары произошли в сёлах Валуйчик Красногвардейского района, Маломихайловка Шебекинского округа, Знаменка Валуйского округа и Дегтярное Вейделевского района.

Напомним, что на прошлой неделе при пожарах пострадали четыре человека — трое взрослых и один ребёнок.

Один ребёнок и трое взрослых пострадали при пожарах в Белгородской области
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