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Published Сегодня, 14:36

Modified Сегодня, 14:38

Updated Сегодня, 14:38

Пожар

Следком выяснит, почему в общежитии Белгорода произошёл смертельный пожар

12 декабря 2023, 14:36
Фото: Midjourney
Пожар

Следком проведёт проверку по факту гибели людей при пожаре в Белгороде

Пожар произошёл 11 декабря в общежитии по улице Горького. Спасатели потушили огонь за 29 минут. На месте происшествия обнаружили тела 47-летнего мужчины и 63-летней женщины. Следком проведёт проверку.
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Пожар

11 декабря в однокомнатной квартире многоквартирного дома по улице Горького в Белгороде произошёл пожар. После тушения возгорания спасатели обнаружили тела 47-летнего мужчины и 63-летней женщины. Сотрудники регионального следственного комитета приняли решение провести проверку по факту гибели людей при пожаре.

Специалисты осмотрели тела и не обнаружили травм, свидетельствующих о насильственной смерти. В настоящий момент проводятся судебно-медицинские экспертизы и выясняются все обстоятельства произошедшего.

По предварительной информации, причиной пожара могло стать неосторожное использование электрических приборов.

Отметим, что в ходе пожара ещё 15 человек вовремя эвакуировались. Полностью потушить возгорание удалось за 29 минут.

Пожар в общежитии в Белгороде: 15 человек эвакуировались, есть двое погибших
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