Следком выяснит, почему в общежитии Белгорода произошёл смертельный пожар

Posted Сегодня, 14:36
Published Сегодня, 14:36
Modified Сегодня, 14:38
Updated Сегодня, 14:38
11 декабря в однокомнатной квартире многоквартирного дома по улице Горького в Белгороде произошёл пожар. После тушения возгорания спасатели обнаружили тела 47-летнего мужчины и 63-летней женщины. Сотрудники регионального следственного комитета приняли решение провести проверку по факту гибели людей при пожаре.
Специалисты осмотрели тела и не обнаружили травм, свидетельствующих о насильственной смерти. В настоящий момент проводятся судебно-медицинские экспертизы и выясняются все обстоятельства произошедшего.
По предварительной информации, причиной пожара могло стать неосторожное использование электрических приборов.
Отметим, что в ходе пожара ещё 15 человек вовремя эвакуировались. Полностью потушить возгорание удалось за 29 минут.