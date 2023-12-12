Пожар в общежитии в Белгороде: 15 человек эвакуировались, есть двое погибших

Posted Сегодня, 07:23
Published Сегодня, 07:23
Modified Сегодня, 07:26
Updated Сегодня, 07:26
11 декабря в здании на улице Горького в Белгороде произошёл пожар. Горела однокомнатная квартира. Сообщение о происшествии спасателям поступило в 17:00.
Из задымлённого подъезда самостоятельно эвакуировались 15 человек. Двое горожан погибли. Речь о 47-летнем мужчине и 63-летней женщине.
Огонь полностью потушили в 17:29.
«Белгород № 1» уточняет, что пожар произошёл в общежитии. Погибшие были сожителями. Соседи утверждают, что они якобы часто выпивали. Сообщается, что к пожару могло привести неправильное использование электроприборов.
Всего за минувшие сутки МЧС зарегистрировало шесть пожаров. Помимо квартиры, горели жилой дом, ремонтная мастерская, два гаража и машина.