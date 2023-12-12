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Published Сегодня, 07:23

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Updated Сегодня, 07:26

Пожар на улице Горького в Белгороде

Пожар в общежитии в Белгороде: 15 человек эвакуировались, есть двое погибших

12 декабря 2023, 07:23
Фото: Telegram-канал «Белгород № 1»
Пожар на улице Горького в Белгороде

Два человека погибли при пожаре в Белгороде

Происшествие случилось на улице Горького. Погибли мужчина и женщина, сообщили в пресс-службе регионального МЧС. Из подъезда эвакуировались 15 человек.
Сюжет
МЧС

11 декабря в здании на улице Горького в Белгороде произошёл пожар. Горела однокомнатная квартира. Сообщение о происшествии спасателям поступило в 17:00.

Из задымлённого подъезда самостоятельно эвакуировались 15 человек. Двое горожан погибли. Речь о 47-летнем мужчине и 63-летней женщине.

Огонь полностью потушили в 17:29.

«Белгород № 1» уточняет, что пожар произошёл в общежитии. Погибшие были сожителями. Соседи утверждают, что они якобы часто выпивали. Сообщается, что к пожару могло привести неправильное использование электроприборов.

Всего за минувшие сутки МЧС зарегистрировало шесть пожаров. Помимо квартиры, горели жилой дом, ремонтная мастерская, два гаража и машина.

Пожар на улице Горького в Белгороде Пожар на улице Горького в Белгороде
Пожар на улице Горького в БелгородеПожар на улице Горького в Белгороде
Пожар на улице Горького в Белгороде
Фото: Telegram-канал «Белгород № 1»
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