Белгородскую область эвакуируют? Очередной фейк развенчали в МЧС

Posted Сегодня, 19:03
Published Сегодня, 19:03
Modified Сегодня, 19:05
Updated Сегодня, 19:05
Жители региона стали сообщать о том, что им с неизвестных номеров поступают подозрительные звонки. На том конце провода неизвестные от лица МЧС оповещают о якобы предстоящей эвакуации. В ведомстве заверили, что подобного рода информация — фейк.
«Главное управление МЧС России по Белгородской области сообщает: эта информация не соответствует действительности и является фейком! Сотрудники МЧС не совершают обзвон граждан», — МЧС.
Доверяйте проверенным источникам и не поддавайтесь панике. На данный момент никакая эвакуация из Белгорода не планируется, а из-за обострения на границе регион накрыла волна фейков.