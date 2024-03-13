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Posted Сегодня, 19:03

Published Сегодня, 19:03

Modified Сегодня, 19:05

Updated Сегодня, 19:05

МЧС Белгородской области предупреждает о фейковых сообщениях об эвакуации

Белгородскую область эвакуируют? Очередной фейк развенчали в МЧС

13 марта 2024, 19:03
Фото: Изображение Midjourney

МЧС Белгородской области предупреждает о фейковых сообщениях об эвакуации

Жителям Белгородской области стали поступать звонки с предупреждением об эвакуации из региона. В региональном управлении МЧС заверили, что это — фейк.
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МЧС

Жители региона стали сообщать о том, что им с неизвестных номеров поступают подозрительные звонки. На том конце провода неизвестные от лица МЧС оповещают о якобы предстоящей эвакуации. В ведомстве заверили, что подобного рода информация — фейк.

«Главное управление МЧС России по Белгородской области сообщает: эта информация не соответствует действительности и является фейком! Сотрудники МЧС не совершают обзвон граждан», — МЧС.

Доверяйте проверенным источникам и не поддавайтесь панике. На данный момент никакая эвакуация из Белгорода не планируется, а из-за обострения на границе регион накрыла волна фейков.

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