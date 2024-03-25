В МЧС рассказали подробности о первой трагедии на водоёме в этом году

Posted Сегодня, 11:02
Published Сегодня, 11:02
Modified Сегодня, 11:02
Updated Сегодня, 11:02
22 марта на пруду в Селе Варваровка Белгородского района утонул мужчина. Водолазы достали из водоёма тело мужчины 1960 года рождения.
Выяснилось, что погибший находился на пруду три дня, ловил рыбу. На третий день рыбак решил проверить одну из установленных жерлиц. Он ступил на подтаявший лёд и провалился в воду. Выбраться самостоятельно у него не удалось.
Спасатели напоминают, что в нынешних погодных условиях лёд очень опасен. Из- за перепада температур он потерял свою прочность. МЧС предупреждает, что, даже если сверху на ледяном покрытии нет видимых изменений, выхода на лёд стоит остерегаться.