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Posted Сегодня, 11:02

Published Сегодня, 11:02

Modified Сегодня, 11:02

Updated Сегодня, 11:02

Водоём

В МЧС рассказали подробности о первой трагедии на водоёме в этом году

25 марта 2024, 11:02
Фото: 1MI
Водоём

Утонувший на днях в пруду под Белгородом мужчина был рыбаком

Происшествие случилось 22 марта в селе Варваровка Белгородского района. Из пруда достали тело 64-летнего мужчины. Он находился на пруду три дня, ловил рыбу. Подробности рассказывает МЧС Белгородской области.

22 марта на пруду в Селе Варваровка Белгородского района утонул мужчина. Водолазы достали из водоёма тело мужчины 1960 года рождения.

Выяснилось, что погибший находился на пруду три дня, ловил рыбу. На третий день рыбак решил проверить одну из установленных жерлиц. Он ступил на подтаявший лёд и провалился в воду. Выбраться самостоятельно у него не удалось.

Спасатели напоминают, что в нынешних погодных условиях лёд очень опасен. Из- за перепада температур он потерял свою прочность. МЧС предупреждает, что, даже если сверху на ледяном покрытии нет видимых изменений, выхода на лёд стоит остерегаться.

Из пруда под Белгородом достали тело мужчины
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#Происшествия#Белгородский район#Утонул#Новости Белгорода#Рыбак#Белгород#Алина Харина
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