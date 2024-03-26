Не только следы от взрывов: ночью белгородцы увидели в небе необычное явление

Posted Сегодня, 11:06
Published Сегодня, 11:06
Modified Сегодня, 11:06
Updated Сегодня, 11:06
Минувшей ночью белгородцы не только услышали очередную череду взрывов, но и увидели необычное явление на небе — гало. Фотографиями запечатлённого эффекта над городом жители Корочи делились в социальных сетях.
Последний раз солнечное гало белгородцы запечатлели на небе утром 5 марта, а до этого — 31 января 2024 года. Зачастую яркое солнечное гало в виде радужных дисков видно в морозную погоду, если у земли повышенная влажность.
Напомним, что ночью 26 марта ВСУ вновь атаковали регион. В результате обстрела пострадали двое жителей посёлка Дубовое Белгородского района. Повреждения получили 20 частных домов.