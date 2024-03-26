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Гало

Не только следы от взрывов: ночью белгородцы увидели в небе необычное явление

26 марта 2024, 11:06
Фото: группа ВК «Короча Наизнанку»
Гало

Ночью белгородцы увидели в небе гало

Перголии минувшей ночью заметили жители Корочи. Фотографии с необычным явлением они опубликовали в группе «Короча Наизнанку» в социальной сети «ВКонтакте».

Минувшей ночью белгородцы не только услышали очередную череду взрывов, но и увидели необычное явление на небе — гало. Фотографиями запечатлённого эффекта над городом жители Корочи делились в социальных сетях.

ГалоГало
ГалоГало
Гало
Фото: Валентина Сабьянина / группа ВК "Короча Наизнанку"

Последний раз солнечное гало белгородцы запечатлели на небе утром 5 марта, а до этого — 31 января 2024 года. Зачастую яркое солнечное гало в виде радужных дисков видно в морозную погоду, если у земли повышенная влажность.

Напомним, что ночью 26 марта ВСУ вновь атаковали регион. В результате обстрела пострадали двое жителей посёлка Дубовое Белгородского района. Повреждения получили 20 частных домов.

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#Общество#Белгородская область#Короча#Фотофакт#Новости Белгорода#Небо#Белгород#Александра Склярова#Солнечное гало
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