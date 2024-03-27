Взрыв произошёл в центре Белгорода, есть пострадавшая и разрушения

Posted Сегодня, 14:20
Published Сегодня, 14:20
Modified Сегодня, 14:22
Updated Сегодня, 14:22
В Сети появилась информация, что ближе к вечеру 27 марта в центре Белгорода прозвучал взрыв. В результате удара повреждено административное здание. Пострадало оно из-за атаки беспилотника.
Губернатор Вячеслав Гладков уточнил, что в здании выбиты окна на третьем и четвёртом этажах, посечён фасад.
Кроме того, есть пострадавшая. У женщины — осколочное непроникающее ранение груди и резаная рана руки. Её госпитализировали в горбольницу № 2.
Напомним, что дважды прогремели взрывы сегодня в Шебекинском горокруге. Беспилотники атаковали сельхозпредприятие. Есть разрушения.