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Published Сегодня, 14:20

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Updated Сегодня, 14:22

Беспилотник врезался в административное здание в центре Белгорода

Взрыв произошёл в центре Белгорода, есть пострадавшая и разрушения

27 марта 2024, 14:20
Фото: 1MI

Беспилотник врезался в административное здание в центре Белгорода

На месте происшествия заметили машины скорой помощи, оперативные службы. Пострадавшую доставили в больницу, в здании есть разрушения. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В Сети появилась информация, что ближе к вечеру 27 марта в центре Белгорода прозвучал взрыв. В результате удара повреждено административное здание. Пострадало оно из-за атаки беспилотника.

Губернатор Вячеслав Гладков уточнил, что в здании выбиты окна на третьем и четвёртом этажах, посечён фасад.

Кроме того, есть пострадавшая. У женщины — осколочное непроникающее ранение груди и резаная рана руки. Её госпитализировали в горбольницу № 2.

Напомним, что дважды прогремели взрывы сегодня в Шебекинском горокруге. Беспилотники атаковали сельхозпредприятие. Есть разрушения.

ВСУ дважды за день атаковали беспилотником белгородское сельхозпредприятие
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