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Posted Сегодня, 17:44

Published Сегодня, 17:44

Modified Сегодня, 17:52

Updated Сегодня, 17:52

автомобиль на Харгоре

Над Белгородом взрывы, работает сирена: что известно о последствиях?

27 марта 2024, 17:44
Фото: Белгород №1
автомобиль на Харгоре

Над Белгородом снова раздались взрывы

Вечером 27 марта над областным центром раздались взрывы. В 20:24 в Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность. В городе работает сирены. В Сети сообщают о последствиях на земле.

В 20:24 в областном центре и Белгородском районе объявили ракетную опасность, заработала сирена. Местных жителей попросили укрыться в помещениях без окон или спуститься в укрытие.

В Сети появились кадры с горящим автомобилем на Харгоре. Сообщается, что экстренные службы уже потушили машину.

Официальная информации о последствиях пока не поступала.

Дополнение: в 20:49 объявили об отбое ракетной опасности.

Ранее в Белгородском районе система ПВО сбила три БПЛА самолётного типа на подлёте к городу. По предварительной информации, никто не пострадал. Обошлось без разрушений.

Видео: Белгород №1
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