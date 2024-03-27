Над Белгородом взрывы, работает сирена: что известно о последствиях?

Posted Сегодня, 17:44
Published Сегодня, 17:44
Modified Сегодня, 17:52
Updated Сегодня, 17:52
В 20:24 в областном центре и Белгородском районе объявили ракетную опасность, заработала сирена. Местных жителей попросили укрыться в помещениях без окон или спуститься в укрытие.
В Сети появились кадры с горящим автомобилем на Харгоре. Сообщается, что экстренные службы уже потушили машину.
Официальная информации о последствиях пока не поступала.
Дополнение: в 20:49 объявили об отбое ракетной опасности.
Ранее в Белгородском районе система ПВО сбила три БПЛА самолётного типа на подлёте к городу. По предварительной информации, никто не пострадал. Обошлось без разрушений.