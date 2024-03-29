Один погиб, двое ранены: что известно о последствиях взрыва в МКД в Белгороде

Днём 29 марта украинский беспилотник врезался в многоквартирный дом на улице Щорса. В результате взрыва погиб мужчина. Ещё два человека получили травмы. У супруги погибшего — закрытая черепно-мозговая травма, рваные раны на лице и поверхностный ожог бедра. Скорая отвезла женщину в областную больницу.