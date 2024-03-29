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Published Сегодня, 13:12

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Updated Сегодня, 13:14

Атака беспилотника на МКД в Белгороде

Один погиб, двое ранены: что известно о последствиях взрыва в МКД в Белгороде

29 марта 2024, 13:12
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Атака беспилотника на МКД в Белгороде

Мужчина погиб в результате ЧП с беспилотником в Белгороде

Беспилотник врезался в многоквартирный дом на улице Щорса днём 29 марта. В МКД повреждены окна, балконы, также задело легковой автомобиль. Подробности рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

Днём 29 марта украинский беспилотник врезался в многоквартирный дом на улице Щорса. В результате взрыва погиб мужчина. Ещё два человека получили травмы. У супруги погибшего — закрытая черепно-мозговая травма, рваные раны на лице и поверхностный ожог бедра. Скорая отвезла женщину в областную больницу.

Ещё один житель дома обратился сам в горбольницу № 2. У него осколочное ранение поясницы. Пострадавшим сейчас оказывают всю необходимую медпомощь.

По предварительным данным, в доме повреждены окна и балконные стёкла в пяти квартирах. Помимо этого, задело припаркованный рядом с МКД автомобиль.

Сейчас на месте ЧП работают оперативные службы. Ожидается приезд взрывотехников.

Напомним, что момент попадания БПЛА в дом попал на камеры.

Атака беспилотника на МКД в БелгородеАтака беспилотника на МКД в Белгороде
Атака беспилотника на МКД в БелгородеАтака беспилотника на МКД в Белгороде
Атака беспилотника на МКД в БелгородеАтака беспилотника на МКД в Белгороде
Атака беспилотника на МКД в БелгородеАтака беспилотника на МКД в Белгороде
Атака беспилотника на МКД в Белгороде
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Беспилотник врезался в многоквартирный дом в Белгороде
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