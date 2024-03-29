Один погиб, двое ранены: что известно о последствиях взрыва в МКД в Белгороде

Posted Сегодня, 13:12
Published Сегодня, 13:12
Modified Сегодня, 13:14
Updated Сегодня, 13:14
Днём 29 марта украинский беспилотник врезался в многоквартирный дом на улице Щорса. В результате взрыва погиб мужчина. Ещё два человека получили травмы. У супруги погибшего — закрытая черепно-мозговая травма, рваные раны на лице и поверхностный ожог бедра. Скорая отвезла женщину в областную больницу.
Ещё один житель дома обратился сам в горбольницу № 2. У него осколочное ранение поясницы. Пострадавшим сейчас оказывают всю необходимую медпомощь.
По предварительным данным, в доме повреждены окна и балконные стёкла в пяти квартирах. Помимо этого, задело припаркованный рядом с МКД автомобиль.
Сейчас на месте ЧП работают оперативные службы. Ожидается приезд взрывотехников.
Напомним, что момент попадания БПЛА в дом попал на камеры.