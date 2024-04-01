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Posted Сегодня, 14:27

Published Сегодня, 14:27

Modified Сегодня, 14:29

Updated Сегодня, 14:29

Прилёт на Славянской

В Сети появились новые фото разрушений после обстрела Белгорода

1 апреля 2024, 14:27
Фото: Telegram-канал «БелПлюс»
Прилёт на Славянской
Известно о повреждении минимум трёх многоквартирных домов, гаражей, нескольких авто. Официальной информации пока не было. Фотографии с последствиями дневной атаки ВСУ на Белгород публикуют местные Telegram-каналы.

Сегодня, 1 апреля, около четырёх часов дня в Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность. После череды громких звуков жители стали присылать фотографии с последствиями атаки.

Так, на улице Губкина повреждены гаражи, а на улице Славянской несколько автомобилей пробило осколками, в них выбиты стёкла. Посекло и одну из подъездных дверей.

Прилёт в гаражиПрилёт в гаражи
Прилёт в гаражиПрилёт в гаражи
Прилёт на СлавянскойПрилёт на Славянской
Прилёт на СлавянскойПрилёт на Славянской
Прилёт на СлавянскойПрилёт на Славянской
Прилёт на СлавянскойПрилёт на Славянской
Прилёт на СлавянскойПрилёт на Славянской
Прилёт на СлавянскойПрилёт на Славянской
Прилёт в гаражи
Фото: Telegram-канал «Жесть Белгород»

Часть обломков также обнаружили и в самом центре города: осколок упал на Соборную площадь.

Осколок на Соборной площадиОсколок на Соборной площади
Осколок на Соборной площади
Фото: Telegram-канал «Аргументы и факты»

Повреждения зафиксировали в многоквартирных домах на улице Горького и проспекте Ватутина, 14.

Последствия на ГорькогоПоследствия на Горького
Последствия на ВатутинаПоследствия на Ватутина
Последствия на ВатутинаПоследствия на Ватутина
Последствия на Горького
Фото: Telegram-канал «БелПлюс»

Отметим, что всего над регионом система ПВО сбила 17 снарядов РСЗО RM-70 «Вампир». При обстреле также пострадала школа, двор на бульваре Юности и парковка напротив кинотеатра «Русич».

О пострадавших среди мирных жителей информации пока нет.

Во время обстрела Белгорода пострадал кинотеатр «Русич», парковка у «Линии» и авто
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