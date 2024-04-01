В Сети появились новые фото разрушений после обстрела Белгорода

Posted Сегодня, 14:27
Published Сегодня, 14:27
Modified Сегодня, 14:29
Updated Сегодня, 14:29
Сегодня, 1 апреля, около четырёх часов дня в Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность. После череды громких звуков жители стали присылать фотографии с последствиями атаки.
Так, на улице Губкина повреждены гаражи, а на улице Славянской несколько автомобилей пробило осколками, в них выбиты стёкла. Посекло и одну из подъездных дверей.
Часть обломков также обнаружили и в самом центре города: осколок упал на Соборную площадь.
Повреждения зафиксировали в многоквартирных домах на улице Горького и проспекте Ватутина, 14.
Отметим, что всего над регионом система ПВО сбила 17 снарядов РСЗО RM-70 «Вампир». При обстреле также пострадала школа, двор на бульваре Юности и парковка напротив кинотеатра «Русич».
О пострадавших среди мирных жителей информации пока нет.