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Posted Сегодня, 14:05

Published Сегодня, 14:05

Modified Сегодня, 14:08

Updated Сегодня, 14:08

Повреждённая при обстреле школа

В школе в Белгороде выбило окна после дневной атаки ВСУ

1 апреля 2024, 14:05
Фото: Telegram-канал «Белгород № 1»
Повреждённая при обстреле школа

При дневном обстреле Белгорода пострадала школа № 41

Есть ли пострадавшие, пока не известно. Фотографии с последствиями публикуют Telegram-каналы «Белгород № 1» и «БелПлюс».

Днём 1 апреля белгородцы услышали серию громких звуков, работала сирена, предупреждающая о ракетной опасности. Позже жители Белгорода стали присылать различные фотографии с последствиями атаки.

Так, разрушения после взрывов получила школа № 41. В здании выбиты окна, повреждены фасад и прилегающая территория. Есть ли пострадавшие, пока не известно.

Отметим, что последствия также зафиксировали по улицам Шаландина, Славянская, Попова. В результате атаки на бульваре Юности загорелся автомобиль, а напротив кинотеатра «Русич» образовалась воронка от прилёта.

В Минобороны РФ отметили, что система ПВО сбила над Белгородской областью 17 снарядов, выпущенных из РСЗО RM-70 «Вампир».

Повреждённая при обстреле школаПовреждённая при обстреле школа
Повреждённая при обстреле школаПовреждённая при обстреле школа
Повреждённая при обстреле школа
Фото: Telegram-канал «БелПлюс»
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#Белгородская область#Происшествия#Школа#Новости Белгорода#Белгород#Обстрел#СВО#Разрушения#Обстрел ВСУ#Александра Склярова
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