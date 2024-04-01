В школе в Белгороде выбило окна после дневной атаки ВСУ

Posted Сегодня, 14:05
Published Сегодня, 14:05
Modified Сегодня, 14:08
Updated Сегодня, 14:08
Днём 1 апреля белгородцы услышали серию громких звуков, работала сирена, предупреждающая о ракетной опасности. Позже жители Белгорода стали присылать различные фотографии с последствиями атаки.
Так, разрушения после взрывов получила школа № 41. В здании выбиты окна, повреждены фасад и прилегающая территория. Есть ли пострадавшие, пока не известно.
Отметим, что последствия также зафиксировали по улицам Шаландина, Славянская, Попова. В результате атаки на бульваре Юности загорелся автомобиль, а напротив кинотеатра «Русич» образовалась воронка от прилёта.
В Минобороны РФ отметили, что система ПВО сбила над Белгородской областью 17 снарядов, выпущенных из РСЗО RM-70 «Вампир».