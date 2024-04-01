Юных белгородцев из-за обстрелов вывезли в 25 регионов РФ

Posted Сегодня, 09:17
Published Сегодня, 09:17
Modified Сегодня, 09:19
Updated Сегодня, 09:19
На сегодняшний день в детских лагерях, в том числе спортивных базах, за пределами региона находятся 7387 детей. Юные белгородцы размещены в 25 регионах. Они отправились в Тамбовскую, Калужскую, Московскую, Тульскую области, Ямало-Ненецкий автономный округ, Республику Дагестан, Ставропольский край, Крым и т. д.
1 апреля в лагеря отправятся ещё 1370 человек. Остаточная потребность — 1500 человек. Из них 500 детей готовы принять новые регионы.
Напомним, на сегодняшний день власти рассматривают вопрос о том, чтобы оставить детей за пределами региона до конца учебного года.