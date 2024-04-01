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Юных белгородцев из-за обстрелов вывезли в 25 регионов РФ

Юных белгородцев из-за обстрелов вывезли в 25 регионов РФ

1 апреля 2024, 09:17
Фото: 1MI
Всего за пределы области выехали 7387 детей. Остаточная потребность — 1500 человек. Об этом сообщил руководитель регионального министерства образования Андрей Милёхин.
Сюжет
Дети

На сегодняшний день в детских лагерях, в том числе спортивных базах, за пределами региона находятся 7387 детей. Юные белгородцы размещены в 25 регионах. Они отправились в Тамбовскую, Калужскую, Московскую, Тульскую области, Ямало-Ненецкий автономный округ, Республику Дагестан, Ставропольский край, Крым и т. д.

Фото: Из оперативного совещания правительства области

1 апреля в лагеря отправятся ещё 1370 человек. Остаточная потребность — 1500 человек. Из них 500 детей готовы принять новые регионы.

Напомним, на сегодняшний день власти рассматривают вопрос о том, чтобы оставить детей за пределами региона до конца учебного года.

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#Дети#Белгород#Кристина Семенчук#1 апреля#Тамбовская область#Детские лагеря#Министерство образования#Ставропольский край#Обстрелы
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