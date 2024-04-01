Юных белгородцев из-за обстрелов вывезли в 25 регионов РФ

На сегодняшний день в детских лагерях, в том числе спортивных базах, за пределами региона находятся 7387 детей. Юные белгородцы размещены в 25 регионах. Они отправились в Тамбовскую, Калужскую, Московскую, Тульскую области, Ямало-Ненецкий автономный округ, Республику Дагестан, Ставропольский край, Крым и т. д.