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Published Сегодня, 14:21

Modified Сегодня, 14:23

Updated Сегодня, 14:23

Дети

Сколько белгородских детей и в каких лагерях готовы принять в других регионах?

19 марта 2024, 14:21
Фото: Изображение Midjourney
Дети

Три региона заявили о готовности принять белгородских детей

Поддержку готовы оказать в Калужской и Тамбовской областях, а также в Ставропольском крае. Об этом главы регионов сообщили на своих страницах в соцсетях.
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Дети

Сегодня, 19 марта, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о том, что из региона временно увезут около 9 тыс. детей. Такое решение связано с неспокойной оперативной обстановкой.

О готовности принять белгородских детей в Тамбовской области заявил губернатор Максим Егоров. Он подчеркнул, что в регионе есть вся необходимая инфраструктура для оказания гуманитарной помощи. Вопрос с питанием, медобеспечением и размещением сопровождающих уже решён. В настоящий момент идёт подбор вожатых и воспитателей в местные лагеря.

Глава Ставропольского края Владимир Владимиров заявил, что в ближайшее время край готов принять до 1,5 тысячи детей. Сейчас местное правительство прорабатывает варианты размещения ребят. Владимиров подчеркнул, что для детей организуют не только проживание и питание, но и учебный процесс.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что регион в ближайшее время примет у себя около 300 детей.

Побудут у нас, отдохнут, укрепят здоровье. Задачи по размещению детей уже коллегам поставил. Традиционно: главное — безопасность. И чтобы школьникам было у нас уютно и интересно.
Владислав Шапша

Ранее белгородцы поинтересовались у властей, какие лагеря будут предложены детям для отдыха. Министр образования Андрей Милёхин сообщил, что путёвки предлагаются в лагеря «Тамбовский Артек» Тамбовской области, «Чистые пруды» и «Звёздочка» Пензенской области, «Сокол» и «Витязь» Калужской области. Какие лагеря примут белгородских детей в Ставропольском крае, пока неизвестно.

Напомним, что для того, чтобы отправить ребёнка в лагерь, необходимо написать заявление и передать его в школу. Ещё можно обратиться в администрацию, министерство образования или правительство области. Заявки принимают от родителей детей, которые живут в областном центре, Белгородском районе, Грайворонском и Шебекинском горокругах.

Стоит отметить, что ранее губернатор соседней Воронежской области Александр Гусев заявил о готовности принять многодетные семьи из Белгородской области. Социальные службы сейчас занимаются организационной работой для встречи семей.

Из обстреливаемой Белгородской области увезут 9 тысяч детей
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