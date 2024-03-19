Сколько белгородских детей и в каких лагерях готовы принять в других регионах?

Напомним, что для того, чтобы отправить ребёнка в лагерь, необходимо написать заявление и передать его в школу. Ещё можно обратиться в администрацию, министерство образования или правительство области. Заявки принимают от родителей детей, которые живут в областном центре, Белгородском районе, Грайворонском и Шебекинском горокругах.