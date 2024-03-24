Дети с ОВЗ из Белгорода смогут отправиться в лагеря других регионов

Напомним, что ранее родители уже поднимали этот вопрос. В январе белгородка предложила организовать выезд детей-инвалидов в санатории и реабилитационные центры за пределы области.

Сообщается, что обратиться также могут родители детей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями.

Заявку родители или законные представители могут оставить в соцсети VK Белгородского регионального центра психолого-медико-социального сопровождения.

В Белгороде прорабатывают возможность выезда в оздоровительные лагеря за пределами области детей с ОВЗ.

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